Til kvartfinale etter hard batalje, men flere skår i gleden for Norge

Frankrike var allerede gruppevinner, men det ble en knalltøff kamp for håndballgutta.

Norge - Frankrike 32-29

Norge måtte ha med seg poeng for å være sikre på kvartfinaleplass. Mot de franske verdensstjernene dro håndballgutta det i land, men det kan ha kostet dyrt.

For i løpet av andreomgang måtte både Christian O'Sullivan og Magnus Abelvik Rød ut med skader. Først pådro O'Sullivan seg en fingerskade, og kun minutter senere måtte lagkameraten ut etter å ha fått en smell i ansiktet.

Sportsnyhetene: Se all dramatikken i videovinduet øverst i saken.

Sander Sagosen er uansett glad for kvarfinaleplass, og at Norge slipper å vente på andre resultater.

– Jeg er stolt over måten vi gjør dette på. Vi har jobbet og det har vært tøft de siste 48 timene der vi ikke har fått løst den OL-floka helt. I dag klarte vi kanskje ikke løse den helt, men vi fremstod på en måte som jeg er stolt over, sier Sagosen til TV 2.

Overfor TV 2 forteller Norges fysioterapeut Harald Markussen at O'Sullivan er kjørt til sykehus for å ta røntgen.

– Tommelen var ute av ledd. Vi har satt den på plass, men vi må sjekke om det er noe mer som har skjedd, sier han til TV 2.

– Hvis det ikke er noe brudd, så er det ubehagelig og smerte, men da er det å se om man klarer å stoppe hevelsen såpass at den kan brukes.

Sagosen håper lagkameraten rekker tirsdagens kvartfinale.

– Vi får håpe det ikke er noe alvorlig. Så finnes det sportsteip, hehe.

TOK TELLING: Magnus Abelvik Rød gikk i bakken etter en duell. Foto: Franck Fife

Om Abelvik Rød sier fysioterapeuten følgende:

– Det ser ut som en slagskade mot kjeven. Det ser ikke ut til å være noe skade på selve kjevebenet. Vi må undersøke nærmere når vi får litt bedre tid.

Fornøyd ekspert

Bent Svele lot seg uansett imponere av Norges innsats i seieren.

– Det var godt med seier! Men det blir spennende å se hva som er status på skadene. Det er sånn det er på dette nivået, sier TV 2-ekspert Bent Svele, som lot seg imponere av Norges prestasjon.

– De har brukt tiden godt etter den skuffende Tyskland-kampen. Det var en helt annen struktur, fart og trøkk. Alt i alt en god kamp av Norge. Frankrike var jo allerede gruppevinnere, så de var ikke desperate i dag. De hvilte stjernene innimellom.

Han mener uansett det gir laget en god følelse å vinne mot et såpass bra mannskap.

FORNØYD GJENG: Norge-guttene klinket til og sikret kvartfinale. Foto: Siphiwe Sibeko

– Det gir absolutt selvtillit. Norge fant på mange måter tilbake til sitt dna i dag.

I kvartfinalen er det trolig Danmark som blir motstander. Det blir klart etter deres siste gruppekamp mot Sverige.

– Mest sannsynlig blir det Danmark. Vi får se om Glenn Solberg kan ryste danskene. Danmark har sammen med Frankrike vært de to beste lagene frem til nå, sier Svele.

Slik var kampen

Åpningen på kampen var jevn. Norge hang bra med spillemessig, men dessverre ble det straffebom fra både Jøndal og Sagosen.

Bjarte Myrhol 6-5-scoring var hans scoring nummer 800 for Norge, og det i samme kamp som han tangerte Steinar Ege i antall landskamper.

På stillingen 10-9 til Norge ble det nok en straffebom fra Sagosen. Dermed hadde Norge brent alle sine tre første straffer.

På tampen av omgangen fikk Norge igjen straffekast, men for fjerde gang ble det bom. Denne gang fra Kevin Gulliksen. Dermed gikk lagene til pause på 15-15, etter at Norge hadde rotet bort en firemålsledelse.

På det femte skal det skje - så kom skadene

Kort tid ut i andreomgang fikk Norge straffe, og endelig skulle det lykkes da O'Sullivan prikket inn 16-15-målet. Samme mann prikket inn 19-19 etter 35 minutter, etter at Frankrike hadde vært tilbake i ledelsen.

Kort tid senere måtte O'Sullivan løpe i garderoben sammen med Norges fysioterapeut. Det så ut til at O'Sullivan pådro seg en fingerskade.

MYE Å TENKE PÅ: Christian Berge fikk skader på flere nøkkelspillere. Foto: Daniel Leal-olivas

På 24-24 gikk Norge inn i en bra periode. Tre strake scoringer gjorde at Norge hadde en tremålsledelse før de siste ti minuttene.

Etter 21 minutter måtte fysioen igjen i aksjon da Magnus Abelvik Rød tok telling etter at han fikk seg en smell i ansiktet.

Norge klarte likevel å ro seieren i land til 32-29 etter at Frankrike yppet seg i sluttminuttene. Det betyr kvartfinaleplass for Berge og co.

Treneren er glad for at Norge slipper å vente i spenning.

– I dag lykkes vi bedre. Spillet sitter bedre, prestasjonene er gode og det gir selvtillit. Det hadde vært tungt å vente på den andre kampen. VI har sittet i den situasjonen før og det er ikke noe morsomt, sier Berge til TV 2.

Treneren måtte tenke kreativt da O'Sullivan måtte ut.

– Vi er ute i noe eksperimentelle greier der når O'Sullivan ryker ut. Men det er en vilje der ute og da klarer vi å prestere godt.

Berge er naturlig nok lei seg over skaden, men skryter samtidig av spillerne som kom inn.

– Det var ordentlig kjedelig. Synes han også spiller en fin kampl Magnus Fredriksen gjør også en fin kamp, Harald Reinkind kommer inn og banker til. Så det var en overskuddskamp. De kommer med vilje, innsats og en innstilling på at de skal avgjøre det. Det er deilig.