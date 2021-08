Danskene sikret tabellseier og møter dermed de norske håndballgutta. TV 2s håndballekspert mener det er bra at Norge har et underdog-stempel.

– Vi heter Norge og vil vinne alle kampene. For meg blir det en ny erfaring, og vi må gå utpå der og ha det moro. Gi litt faen, som vi har vært litt opptatte av, sier Magnus Fredriksen, som satte to mål i kampen mot Frankrike.

Etter seier mot Frankrike sikret håndballgutta fjerdeplassen i gruppa og kvartfinalebillett. Der møter de regjerende olympisk- og verdensmester Danmark.

– På tirsdag starter det for alvor, sier danskenes landslagstrener Nikolaj Jacobsen etter tapet mot Sverige.

– Vi kan slippe oss mer løs

Til tross for tapet mot Sverige i siste runde av gruppespillet, vant danskene gruppe B.

Nå blir det et nytt nabooppgjør: Danmark mot Norge.

– Vi er alltid favoritter når vi møter Norge, sier Henrik Møllgaard og smiler.

VETERAN: 36 år gamle Henrik Møllgaard, her fra VM i Egypt i vinter. Foto: Mohamed Abd El Ghany

– Det er en klassiker og vi har spilt veldig mange kamper mot dem. Det er to lag som kjenner hverandre godt og mange av oss er lagkamerater hjemme. Det er gøy å spille mot Norge. Jeg har sagt det før: Vi venter bare på at Norge vinner sin første store tittel, men vi blir glade så lenge vi holder dem fra å vinne, fortsetter den danske veteranen.

TV 2s håndballekspert tror at det å være underdog kan være en fordel for Norge.

– Danskene er klare favoritter, men det passer Norge å være underdogs. Da blir det som mot Frankrike – vi kan slippe oss mer løs og vi skal ikke inn for å forsvare noe, argumenterer Bent Svele.

Stjernemålvakt Niklas Landin håper at de kan bruke favorittstempelet til sin fordel.

– Jeg håper at vi kan bruke det overtaket vi har hatt de siste årene til å ha det mentale overskuddet, sier Landin.

Christian Berge og håndballgutta er klare for å hamle opp mot de danske drengene.

– Vi liker å være utfordrere og det er en god følelse. Vi har alt å vinne og ingenting å tape. Det kommer til å bli en tøff kamp – det kommer til å bli fysisk og fartsfylt, og så er vi på en litt oppadgående kurve. Jeg har sagt det til dere (media) og spillerne at det er ikke så mange marginer som mangler. Det er noen prosent opp og så er vi der, mener den norske landslagssjefen.

OPTIMISTISK: Landslagssjef Christian Berge. Foto: Stian Lysberg Solum

Må holde styr på én spesiell nordmann

Nikolaj Jacobsen er tydelig på hvilke spillere som er viktig for danskene å ha et ekstra øye på.

– Vi har Sander Sagosen som skal styre, og jeg har sett at Harald Reinkind har spilt veldig bra i denne turneringen. Men det er klart at vi må ha styr på Sander hvis vi skal vinne, slår danskenes landslagssjef fast.

– Sander er ekstraordinær. Det er det ingen tvil om, men man må holde styr på resten av laget også. Vi har mange vi skal holde øynene på. Det er mange veldig gode spillere på Norge og det er et lag som kjemper til siste slutt. Det handler ikke kun om Sander, men selvfølgelig tenker vi mye på ham, følger Møllgaard opp.

TRUSSEL: Også Harald Reinkind trekkes frem av den danske leiren før kvartfinalen. Foto: Stian Lysberg Solum

En fordel?

Berge forstår godt at danskene ønsker å stoppe Sagosen, men det er da landslagstreneren føler at hele laget hever seg.

– Vi må overlate ansvaret til andre også. Da er vi nesten best. Sander er en spiller i verdensklasse, og da vil det være naturlig at de har fokuset der. De har Mikkel Hansen, og da er det naturlig at vi har fokus på ham, forklarer Berge.

Til tross for at danskene har favorittstempelet, mener TV 2s håndballekspert at Norge har spilt på seg selvtillit etter kampen mot Frankrike – og at svenskene har vist at det er mulig å slå de regjerende mesterne.

– Danskene har stor respekt for Norge, men de har mye større bredde i laget. Samtidig viser Sverige at det er mulig å ryste dem. Det blir litt andre forutsetninger hvis Christian O'Sullivan ikke kan være med. Han er uhyre viktig for Norge i alle faser, påpeker Svele.

Kvartfinalen spilles på tirsdag kl. 10 norsk tid.