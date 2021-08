Jakob om distansevalget: – Jeg har aldri vurdert det

– Jeg føler jeg har ventet lenge på å delta her i Tokyo. Så jeg gleder meg til å komme i gang. Forberedelsene har gått bra, med unntak av sykdommen før Bislett Games, sier Jakob Ingebrigtsen på pressetreffet i Tokyo.

Både Jakob og storebror Filip skal løpe sine forsøksheat på 1500 meter natt til tirsdag norsk tid. Henrik er ikke med til OL ettersom han ble operert i juni.

Vært der før

I hodet sitt har Jakob allerede vært på friidrettsbanen i Tokyo tusenvis av ganger.

– Jeg har tenkt mye på denne finalen og visualisert at jeg har vært i situasjonen i hodet mitt sikkert en par-tre tusen ganger. Siden 2012 har jeg gått på trening og tenkt at det er langt fram, men nå er vi her. Nå er jeg i mesterskapet som jeg har drømt om hele livet.

Jakob Ingebrigtsen og trener Gjert Ingebrigtsen under mediemøte i Olympic Village i OL i Tokyo 2020. Foto: Stian Lysberg Solum

Pappa Gjert har ikke hatt en like langsiktig tankegang.

– Jeg har aldri tenkt på den måten som Jakob har tenkt. Idrett er ferskvare, og vi er så gode som vi er. Jeg synes det er problematisk å planlegge noe til en eller annen gang i framtida. Vi tar hver dag, hver uke, hver måned og hvert år som det kommer.

– Jeg har egentlig aldri vurdert det

Tidligere har Gjert uttalt bekymring for om Jakob ville løpe flere distanser i OL, noe han har gjort i tidligere mesterskap. Men skal vi tro Jakob, har det aldri vært aktuelt denne gangen.

– Jeg har egentlig aldri vurdert å springe begge. Jeg har alltid tenkt 1500, og det måtte skje et mirakel med tidsskjema om det skulle være mulig å løpe begge, sier Jakob.

– Jeg har lyst til å kjempe om så mange medaljer som mulig når jeg er her, men Sjansene mine for medalje er like store på 1500 og 5000, men risikoen er litt større på 1500.

Filip Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen og trener Gjert Ingebrigtsen under mediemøte i Olympic Village i OL i Tokyo 2020. Foto: Stian Lysberg Solum

20-åringen mener at det kan bli aktuelt å doble igjen ved senere mesterskap, men nå tilsier formen at 1500 bør prioriteres.

– 1500 er mer ferskvare. Sånn som formen min er nå, så fokuset mitt bør være der. Det kommer flere mesterskap som egner seg bedre for dobling. Jeg har ikke noe behov for å gjøre det nå.

– Han har ikke vært mulig å slå

Om det skal bli OL-gull på 1500, må Jakob slå Timothy Cheruiyot. Det er en duell Jakob ser frem til.

– Det er ikke så mye tenking da. I utgangspunktet er det den beste som vinner. Jeg har tatt steg fra i fjor. Jeg skal være bedre enn jeg noen gang har vært. Cheruiyot vet man er i form. Hvis jeg er bedre enn ham i finalen, så vil jeg ha gode sjanser.

Verdensrekordinnehaveren har slått Jakob Ingebrigtsen i 12 av 12 løp der de begge har stilt opp, og vil være en naturlig favoritt om det ender med OL-start.

– Han har ikke vært mulig å slå de siste årene. Men jeg springer for å bli best. Jeg lyger om jeg sier at jeg ikke springer for å vinne.

– Alle som er med i OL har et ønske om å vinne.

(©NTB/ TV 2)