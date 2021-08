OL-bronse til Tomasgaard etter høydramatisk seilas

I Laser-klassen i seiling lå Hermann Tomasgaard godt an til medalje. Etter ti seilaser fra nordmannen nummer to før det avsluttende medaljeseilaset i Enoshima Yacht Harbour søndag morgen norsk tid.

Australske Matt Wearn hadde allerede vunnet OL-gullet før det avsluttende seilaset og dermed var det nettopp sølvmedaljen som var det beste Tomasgaard kunne få. Derfor var nordmannen et naturlig mål for konkurrentene.

Til slutt ble det bronse etter en svært spennende konkurranse, der han lenge så ut til å forsvare andreplassen. Han sakket litt akterut og med sjuendeplass i medaljefinalen måtte han se kroatiske Tonci Stipanovic, som ble nummer fire i det siste racet, passere seg og ta sølvet.

– Det betyr utrolig mye. Det er veldig, veldig gøy. Jeg seilte absolutt ikke feilfritt eller mitt beste race, men det gjorde ikke de som var nærmest meg heller, sier bronsevinneren mens smilet går trill rundt.

– Det var for tre dager jeg skjønte at det kunne bli medalje. Jeg har hatt en litt trøblete oppkjøring, men bestemte meg for å reise til Tokyo og prøve, sier Tomasgaard.

Ble «overfalt»

Tomasgaard turte ikke juble, og innrømmer at han ikke visste om det holdt til medalje da han seilte over mållinjen.

– Jeg var litt usikker. Jeg hadde kontroll på de to nærmeste, men jeg ble litt usikker på en av de andre, men jeg var ganske sikker på at det var greit, sier han.

Det var først da hans tyske konkurrent «kastet» ham i vannet etter målgang, at nordmannen skjønte det hadde gått veien.

HER SKJØNNER HAN DET: Seiler Hermann Tomasgaard under medaljeseilasen i Laser i OL Tokyo søndag. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

– Da gikk det opp for meg! Det er en av treningspartnerne mine. Han og finnen i medalje-racet. Vi har trent sammen hele året. Vi unner hverandre alt godt.

– Det er veldig gøy. Seiling er en litt fæl idrett. Man konkurrerer og konkurrerer, og det går opp og ned. Det er deilig å være ferdig nå.

TRENERN: Anton Garrote i Esteve. Foto: Olympiatoppen

Det syns også hans spanske trener gjennom seks år.

– Jeg ville drepe ham, sier Anton Garrote i Esteve, med et smil om munnen.

Han var ikke enig i nordmannens taktiske valg tidlig i seilasen, men roser ham som en total seiler.

– Å jobbe med en utøver som vil mer, mer og mer er fantastisk. Det er utrolig at han klarte det med hans bakgrunn og med hans situasjon.

Treg start - seilte seg opp

I finalen i OL-debuten var 27-åringen nummer sju ved første runding, men på bronseplass sammenlagt med poengsummen fra de ti foregående seilasene.

Ved runding to hadde Tomasgaard seilt seg opp til fjerdeplass og hadde tatt igjen konkurrentene Kroatia og Kypros. Nordmannen var også på sølvplass etter tredje runding.

TOMMEL OPP: Hermann Tomasgaard før start. Foto: Heiko Junge

Ved fjerde vending tok Sør-Korea igjen Norge og Kroatia tok sølvet. Tomasgaard kunne til slutt juble for bronsemedalje.

Tomasgaard endte med 85 poeng totalt, tre poeng bak kroatiske Tonci Stipanovic på andreplass. Det var kun tre poeng ned til Pavlos Kontides som endte på den sure fjerdeplassen. Wearn vant med sine 117 poeng.

Før Tomasgaards medalje hadde Norge to medaljer i OL i Tokyo, gullet til Kristian Blummenfelt og sølvet til Kjetil Borch i roing.

Den siste norske OL-medaljen i seiling var gullet til Siren Sundby i 2004. Seiling er disiplinen Norge har hevdet seg best i i sommer-OL gjennom tidene med 17 gull, elleve sølv og tre bronse med søndagens medalje.

– Jeg syns det var på tide. Det har vært lenge uten medalje, sier den nybakte bronsevinneren.

Nå håper han at det kan bli større oppmerksomhet rundt sporten.

– Jeg føler at seiling kan bli mer oppdaget. Du skal være spesielt interessert for å følge med på de fem dagene før medaljeracet, men slik er det Tour de France også om du følger med på de første 200 kilometerne.