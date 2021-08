Gjert fikk reprimande fra høyeste hold etter utbrudd

Pressekonferansen med brødrene Ingebrigtsen ble en underholdene affære. Det godt kjente temperamentet til Gjert Ingebrigtsen ble fort et tema. Og Filip Ingebrigtsen startet ballet da han fikk spørsmål om pappa Gjert hadde blitt mildere med årene.

– Nei, sier han kontant.

– Han er ikke blitt mildere. Det er mange japanere som har fått kjørt seg på veien her. Han tar det ut på dem i stedet for på oss, sier Filip Ingebrigtsen og ler bak munnbindet.

Gjert Ingebrigtsen var rask med å utdype.

– Av og til så går det ikke fort nok. Av og til møter du litt motstand. Så er de regelryttere. Men vi har rukket å få en liten ripe i lakken. Men vi må prøve å være litt mer imøtekommende, sier han.

Fikk skriftlig advarsel

Etter pressekonferansen utdyper den karismatiske trenerpappaen hva som skjedde da de ankom OL-byen lørdag ettermiddag fra precampen i Fukioka.

Da de landet fikk de først beskjed om at bussen til deltagerlandsbyen ikke gikk før om to timer. Etter mye om og men fikk de bestilt en taxi, men da de skulle sette seg i taxien kom det likevel en buss før tida.

– Så vi satte oss inn i den. Men denne bussen ble stangende i trafikk i over en time, forklarer Gjert.

Men det verste var at forsinkelsen gjorde at planene om trening ble forskjøvet. Da de endelig var framme i OL-landsbyen, rakk de ikke treningen.

– Da vi kom fram fikk vi beskjed om at banen stengte klokka 20 presis. Og da hadde vi bare et kvarter på oss. Forsinkelsen på på flyplassen gjorde at det ble følgefeil, forteller Gjert.

I kjent stil prøvde han å overtale japanerne til å holde banen åpen lenger enn åpningstiden. Det ble svært dårlig mottatt. Og Team Ingebrigtsen ble selvsagt ubønnhørlig kastet ut.

– Da de stengte banen hisset jeg meg fryktelig opp. Og da gikk det rett til topps der, og rett til topps i Norge. Og jeg fikk beskjed om at jeg skulle jekke meg ned. Jeg har fått beskjed om at jeg skal lyde gjeldende regler,

Ingebrigtsen har fra før en advarsel hengende over seg fra det europeiske friidrettsforbundet etter EM innendørs i vinter. Så han innser at han tøyer strikken.

– Jeg må bare begynne å oppføre meg ordentlig, så går det bra, sier en ydmyk Gjert til TV 2.

I TOKYO: I neste uke skal Jakob og Filip Ingebrigtsen kjempe om OL-medaljer. Foto: Stian Lysberg Solum

– Bra for oss

I kjent stil så blir faren harselert med av sønnene.

– Det er litt nice for oss. En ting er å ha Gjert mot seg. Det er ikke så gøy. For hvis han har bestemt seg for noe så er det bare å kjøre på. Men det er godt å ha han på lag. Hvis bussen kommer lit seint, eller det blir ventetid, så er det bare å ta en liten setning - så er han springende for å ta noen. Det er konge for oss, ler Jakob Ingebrigtsen.

Gjert bare ler av det, og skjønner at det er bortkastet energi å utfordre de strenge reglene i Tokyo-OL.

– Ingenting av det vi har hisset oss opp over har hjulpet noe som helst, så det har kun underholdningsverdi, ler han.

I følge Gjert er det uansett lite han får gjort når det er så nært mesterskapsløp som nå.

– Nå er guttene sine egne herrer. Jeg er bare en medhjelper og bestemmer ikke noe som helst. Jeg vasker matter, og bærer vann, sier han og ler.