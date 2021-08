Stresset før OL-debuten: – Det er veldig skummelt å tenke på

Når Anne Vilde Tuxen tar sats fra timeteren på onsdag, er det første gang på 33 år at en norsk kvinne deltar i stuping i OL. Men det mentale har vært krevende for 23-åringen.

TV 2 møter en smørblid Anne Vilde Tuxen i den stekende varmen i Tokyo.

Onsdag får hun sin store OL-debut, men 23-åringen innrømmer at det ikke bare har vært en dans på roser mentalt.

– Jeg er ikke bare en jente fra Tananger som er med på små konkurranser. Nå er det OL og folk vil følge med. Jeg er veldig takknemlig for det, men det er veldig skummelt å tenke på, forteller Anne Vilde Tuxen om debuten.

– Det er min svake side

Tuxen har allerede rukket å være en stund i utøverlandsbyen for å bli vant til arenaen og for å ha en precamp.

På onsdag skal jenta fra Tananger ut i konkurransen 10 meter stup.

– Det er naturlig at når du kommer inn i en konkurranse så er det masse press. For min del så har jeg aldri vært så veldig glad i oppmerksomhet når det kommer fra folk utenfor når jeg er i min boble. Da er det vanskelig for meg å være glad for at folk sier lykke til. Jeg blir bare stressa. Jeg tenker bare at nå ser alle på og jeg vil egentlig bare si «gå vekk, la meg gjøre min greie», sier Tuxen og fortsetter:

– Det sitter mentalt, og det er min svake side. Noen ganger kan sånne negative tanker og stress ta meg litt.

Tross at hun kjenner på stresset før OL-debuten, var det en smørblid Anne Vilde Tuxen som møtte pressen i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum

Tuxen forteller at tilværelsen i USA og stuperen Elizabeth Cui fra New Zealand har vært avgjørende for den mentale biten. Nå bruker hun yoga og meditasjon for å roe ned nervene.

– Det at det ikke er så mange folk i hallen synes jeg også er veldig greit. Selv om det er kjipt for mange andre, så er det positivt for meg. Jeg må takke for at det eneste OL-et hvor det kanskje ikke er folk på tribunene er det jeg er med på, sier en smilende Tuxen.

Rørt av melding fra søsteren

Det var knyttet spenning opp mot om noen og hvem som skulle få representere Norge i stuping.

De 18 beste jentene i kvalifiseringen sikret direkte plass i OL og Anne Vilde måtte konkurrere mot lillesøster Helle. Anne Vilde sikret seg en billett til Tokyo.

De to søstrene har fulgt hverandre gjennom alle år og storesøster forteller at savnet etter lillesøster er stort.

– Jeg ringer henne hver dag. Hun er min andre halvdel. Jeg har kjæreste, men han betyr ingenting i dette, forteller Tuxen og ler godt.

Helle postet et bilde på Instagram tidligere denne uken om hvor stolt hun var av søsteren, og Anne Vilde innrømmer at hun ble svært rørt.

– Hun er her, sier 23-åringen og holder seg til hjertet. Det har alltid vært oss.

– Hun har vært med meg hele livet, pushet på og sagt «kom igjen» når jeg ikke vil og vil gi opp. Vi er veldig gode for hverandre.

Skadet

Tre dager før avreise til Tokyo skadet Tuxen seg på trening. Hun landet feil i landingen i vannet og fikk en overstrekk i albuen.

Legene sa at det kunne ta fire til seks uker med ro for å bli bra igjen, men Tuxen trosset smertene.

– Den henger på enda. Det kunne vært bedre, men vi har ikke tid til å gjøre noe med det nå. Nå er det fult kjør og vi må finne en balanse på hvor mye jeg kan pushe og hvor mye jeg må holde tilbake.

Stuperen har ønsket å trene maksimalt de siste ukene, men har vært litt mer forsiktig.

– Du vil ikke gjøre det verre rett før konkurranse og så være ute. Da må jeg bare pushe til et punkt og roe ned. Og så jobbe med det mentale - stuping er 80 prosent mentalt, så jeg må bare kjøre på der og så går det som det går.