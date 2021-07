Ny smitterekord i Florida – guvernøren går til angrep på smitteverntiltak

Florida står for 20 prosent av alle nye smittetilfeller i USA. Guvernør Ron DeSantis kjemper med nebb og klør for å holde samfunnet åpent.

Lørdag registrerte Florida 21,683 nye smittetilfeller av koronaviruset. Det er delstatens høyeste antall tilfeller på et døgn siden pandemiens utbrudd.

Florida er nå USAs siste episenter for viruset, og står for 20 prosent av alle nye registrerte smittetilfeller i landet. skriver Associated Press.

Rekordtallene ble registrert fredag og offentliggjort lørdag på smittevernetaten CDCs hjemmesider. Tallene viser hvor voldsom økningen av tilfeller er i Florida – dagen før ble det registrert 17,093 nye tilfeller. Delstatens forrige smitterekord, på 19,334 tilfeller, ble satt i januar, lenge før koronavaksinen var allment tilgjengelig.

Det er lange køer ved teststasjonene i Miami, etter en 50 prosent økning i nye smittetilfeller den siste uken. Foto: Marta Lavandier/AP PHoto

Holder åpent

Der hvor flere delstater, inkludert New York og California, den siste tiden har innført munnbindpåbud eller vaksinekrav for offentlige ansatte, velger Floridas guvernør Ron DeSantis å gjøre det motsatte.

Guvernør Ron DeSantis er ingen tilhenger av strenge smittevernregler. Foto: Joe Skipper/REUTERS

Heller enn å skjerpe smittevernreglene, har republikaneren begrenset lokale myndigheters autoritet til å innføre nye, lokale restriksjoner. På fredag la guvernøren også ned forbud mot å innføre munnbindpåbud ved Floridas skoler og universiteter ved semesterstart.

– Min kone og jeg kommer aldri til å la barna våre bruke munnbind. Det har vi aldri gjort, det vil vi aldri gjøre. Jeg vil se at barna mine smiler, sa DeSantis ifølge CNN.

Velkjent retorikk

DeSanits skal opp til gjenvalg i 2022, og er en av mange republikanere som sikler etter en mulig presidentnominasjon i 2024. Som en del av valgkampen kjører republikaneren en hard linje mot nye koronarestriksjoner, og går til regelmessige angrep mot USAs ledende smittevernekspert, Anthony Fauci.

– Det er veldig viktig at vi utelukkende sier nei til nedstenging, nei til stenging av skoler, nei til restriksjoner og nei til krav om vaksiner, sa DeSantis under en republikansk konferanse i Utah onsdag.

Delstatens innbyggere demonstrerte mot munnbindpåbudet ved skoler i mai. Nå har de fått viljen sin. Foto: Octavio Jones/REUTERS

DeSantis advarer samtidig mot et «Facui-dystopi», og guvernørens retorikk har mange fellestrekk med en annen, populær republikaner. I en rekke e-poster sendt til potensielle valgkampdonorer, går DeSantis i strupen på Fauci, demokratene og media.

– Massemedia er Faucis livvakter, og de angriper meg fordi jeg ønsker å holde Fauci ansvarlig, lyder det i en e-post sendt ut onsdag. Denne ble fulgt opp med enda et frontalangrep torsdag:

– Venstresidens elskede, udemokratiske, byråkratiske leder, Dr. Fauci, som forsikret oss om at vaksinerte individer ikke lenger trenger å bruke munnbind, anbefaler nå vaksinerte voksne å bruke munnbind... igjen, skriver guvernøren.

Fornøyelsesparker tar grep

Mens DeSantis kjemper med nebb og klør for å holde samfunnet åpent, tar landets mange fornøyelsesparker grep. Både gjester og ansatte ved SeaWorld og Universal Studios må fra og med lørdag bruke munnbind inne i fornøyelsesparkene.

– Helsen og sikkerheten til våre ansatte og gjester er er alltid vår fremste prioritet, sier Universal i en uttalelse.

Fornøyelsesparken Universal Studios er blant bedriftene som tar grep. Foto: John Raoux/AP Photo

Samtidig varsler en av de største sykehusoperatørene i delstaten at de vil kutte ut operasjoner som ikke er strengt nødvendige, for å frigjøre ressurser til de mange innlagte pasientene med koronasmitte.

Antall smittetilfeller har økt med 50 prosent på én uke i The Sunshine State, og antall sykehusinnleggelser er snart på nivå med fjorårets topp.