I et Instagram-innlegg forteller Sandra Lyng at hun er lagt inn på sykehus med intens migrene.

Artisten Sandra Lyng (34) har blitt lagt inn på sykehus.

Det forteller hun i en Instagram-story lørdag. Artisten er lagt inn med intens migrene og feber.

– Jeg har blitt lagt inn på sykehus. Hadde migrene på tirsdag og den ekstreme intense hodepinen har fremdeles ikke gitt seg, sier Lyng i innlegget.

Hun skriver også at hodepinen og feberen har gjort at hun ikke har fått i seg mat på et par dager.

Lyng skriver videre at hun nå håper at det skal bli bra.

– Jeg har blitt lagt inn her for å få hjelp, ønsker dere en god helg, avslutter artisten.