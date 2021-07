Hagl på størrelse med druer i Telemark

Lørdag ble bakken helt hvit av hagl minst to steder i Telemark. Uvanlig og oppsiktsvekkende, men ikke ekstremvær, ifølge meteorolog.

22 år gamle Sander Persson på Rjukan sier de er vant til en del rart vær nær Gaustatoppen, men at han aldri har opplevd lignende da regnværet plutselig ble til styrthagl, skriver VG.

– Jeg har aldri sett på maken. Haglkornene var tre-fire ganger større enn det jeg har opplevd før. Jeg syns dette er merkelig, og man blir litt satt ut. Det er overveldende at naturen kan endre seg så fort, sier han til VG.

Han beskriver situasjonen som kaotisk da det var mange turister som ikke skjønte hva som skjedde. Selv klarte han ikke å komme seg opp en slak bakke med sommerdekk på bilen.

Det er også meldt om haglvær rundt 10 mil lenger sør i telemarksbygda Vråliosen i Kviteseid.

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga sier det er et ganske kraftig bygeværsområde med torden som ligger fra Agder og nordover mot Telemark og Rjukan-området, og videre nordøstover. Ustabile luftmasser kan forårsake plutselige haglbyger. Det er uvanlig, men ikke et tegn på ekstremvær, ifølge Haga.

– Dette er vær som er litt utenom det vanlige, og et fenomen som vi legger merke til. Det er litt oppsiktsvekkende, men vi kan ikke kalle det ekstremvær.