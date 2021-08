Mystisk problem ga OL-drama for Bronse-Hermann

Plutselig lå Hermann Tomasgaard i vannet. Lettere fortumlet innså han hva det betydde: Han har tatt medalje i de olympiske leker.

I 27-åringens første OL sikret han Norges 31. medalje i den mest fremgangsrike sommerlek-øvelsen kystnasjonen langt der nord kan skilte med historisk.

I langt varmere farvann sør for Tokyo innså den nybakte medaljøren det ikke før treningskompis og verdensmester Philip Buhl tok sats, bordet båten og reiv med seg Tomasgaard.

Medaljeseilasen hadde vært kaotisk og uoversiktlig. Drøbak-gutten omtalte det som «langt fra hans beste race» etter å ha hatt nervene tjukt utenpå før start.

GLAD: Herman Tomasgaard med bronsemedaljen. Foto: Carlos Barria

Se referat i Sportsnyhetene øverst i saken.

Trøbbel

Selv om han tok tredjeplassen også prøve-OL i samme bukt for noen år tilbake, har ikke forberedelsene til lekene gått etter planen.

– Det har vært en trøblete oppkjøring. På et tidspunkt tenkte jeg at jeg bare måtte komme meg til OL og gjøre det, samme hva som skjer, sier en smørblid Tomasgaard bare noen meter fra der han kom ut av vannet etter medaljeferden.

– Det er helt utrolig det han har klart. Å gjøre det i sine første leker etter å ha vært i den situasjonen han har vært, er veldig, veldig tøft gjort, sier en rørt spansk trener Anton Garrote i Esteve.

Han har trent den norske seileren i seks år, men denne våren og forsommeren har vært noe helt spesielt.

Tomasgaard måtte blant annet avbryte en treningssamling på Lanzarote, som følge av mystiske problemer med pusten. Problemene vedvarte og truet egentlig med å kullseile hele den olympiske drømmen.

TRENER: Anton Garrote I Esteve. Foto: Olympiatoppen

– Det var tøft, sier Garrote i Esteve.

– Fra et trenerperspektiv så stoppet jo all fremgang og det var veldig vanskelig å se enden på det, for vi visste ikke hva som var i veien. Han måtte gjøre mange tester og det var veldig tett opp til lekene. Som et menneske er det å se en utøver som ikke kan gjøre det han vil vanskelig.

Den antatte årsaken

Når Hermann Tomasgaard å står der med bronsemedaljen, så er det kanskje åpenbart at man har kommet til bunns i problematikken. Eller i alle fall funnet en løsning som fungerer.

– De tror det har vært en EILO, sier bronsevinneren.

Han er altså ikke skråsikker, men en EILO er ifølge Norske Helseinformatikk anstrengelses-utløst forsnevring eller tranghet i strupen.

Den direkte årsaken er bare delvis kjent, men tilstanden fører til akutte pustevansker under harde fysiske anstrengelser, åndenød og at man må stanse aktiviteten.

Ikke ideelt når man trener til OL, selv om det gir seg fort etterpå.

– Det var veldig ubehagelig, men når jeg først fikk hjelp og begynte å få kontroll på det gikk det bra.

Tomasgaard forklarer at behandlingen i stor grad dreide seg om å lære seg pusteteknikker, men at det var krevende. En del av dem innebar at han må rette ut kroppen. Ikke så lett når man skal håndtere en laser i full hastighet, men han fant en løsning.

– Det blir verre av at man stresser litt med det. Det var jeg litt redd for hele tiden mens jeg har vært her, at stresset kunne gjøre det verre, men vi har jobbet med det også mentalt.

MEDALJEDUELL: Kroatiske Tonci Stipanovic snek seg forbi Hermann Tomasgaard og tok sølvet. Foto: Heiko Junge

Bor hjemme

Seiling er ingen lukrativ idrett. 27-åringen bor fremdeles hjemme på gutterommet i Drøbak, og tror ikke det vil bli en eksplosjonsartet forandring når han nå tok en OL-bronse.

– Det er litt vanskelig økonomisk til tider, og jeg bort fortsatt på gutterommet. Men jeg får støtte som gjør at jeg kan konkurrere på nivå med de andre her. Så lenge jeg kan det, er jeg fornøyd, smiler han.

– Jeg kan nok ikke bo på gutterommet for evig, men jeg satser nok mot neste OL. Det er bare tre år til. Det etter det, er vel litt verre å se for seg, men...