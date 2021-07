Ruud med sensasjonell bragd – tok sin tredje finaleseier på like mange uker

– Vi kjenner hverandre godt og han er en god spiller. Jeg tror det blir en artig finale, sa Ruud før kampstart.

Artig ble det også - i hvert fall for Casper Ruud som leverte en strålende avslutning på årets grussesong da han klinket til med sin tredje strake turneringsseier i Kitzbühel lørdag kveld.

Han droppet OL for å delta i tre ATP 250-turneringer på grusen. Det har han vært tydelig på at har vært en suksessfaktor.

Nordmannen er rangert som nummer 14 i verden. I finalen, som ble avbrutt ved to anledninger grunnet regnvær, tok Ruud en dramatisk seier mot Pedro Martinez, rangert som nummer 97 i verden.

Det norske tennisesset vant til slutt med settsifrene 6-1, 4-6 og 6-3.

– Jeg er ekstremt imponert over hvordan han mobiliserer på nytt og vinner med stil. Han spiller glimrende tennis, sier kommentator og ekspert, Sverre Krogh Sundbø, til TV 2 etter kampen og legger til:

– Dette var seigt, trått og vanskelig.

Har ikke skjedd siden 2011: – Han skriver tennishistorie

Med sin tredje strake finaleseier i ATP 250 på like mange uker, har 22-åringen levert en bragd av de sjeldne.

Ikke siden daværende verdensener Andy Murray vant tre strake turneringer på tre uker i 2011, har noen tennisspillere gjort det samme.

– Han skriver tennishistorie! Kun de beste gjennom tidene har klart en slik prestasjon og det er ingen andre som har klart dette på ti år. At en nordmann gjør dette og befester seg som kanskje den neste store «gruskongen», er vanvittig imponerende, sier kommentator Sundbø.

– Det er ganske rått om han klarer det. Du har Rafael Nadal, Novak Djokovic og de store gutta der som har klart å vinne tre på rad. Bare det å vinne to er ganske rått det også, sa far og trener Christian Ruud til TV 2 på mandag.

Etter å ha vraket OL, vant Ruud først i Båstad og Gstaad før han sikret trippeltriumfen i Kitzbühel lørdag. Det var hans femte turneringsseier i karrieren, hvorav fire av dem har kommet i 2021.

Nordmannen står nå med tolv seire på sine tolv siste kamper, noe som får Sundbø til å glede seg til hans kommende kamper.

– Casper Ruud er en mye bedre hardcourt-spiller enn hva folk tror. Han har bare ikke spilt noe særlig på underlaget i det siste. Den utviklingen Ruud har hatt, gjør seg ikke mindre gjeldende der enn på grusen. Han holder absolutt et nivå som er blant de 20 beste i verden på hardcourt. Det blir spennende å se veien hans videre der, sier Sundbø.

Regnvær skapte kaos

Førsteseedede Ruud var påskrudd fra start da han feide Pedro Martinez av tennisbanen i førstesettet.

Etter en knallsterk 6-1-seier i det første, ble derimot kampen avbrutt på grunn av regn, noe som har vært et problem i alpebyen tidligere i turneringen. Den siste tiden har nemlig været vekslet mellom strålende sol, hagl og regn.

Etter over en times tid i garderoben, ble kampen gjenopptatt for så bli stanset for andre gang kort tid etterpå. Drøyt seks timer etter kampstart ble andresettet ferdigspilt.

Ruud så ut til å rote det til - kjempet seg tilbake

Den lengre pausen så det ut til at Martinez hadde utnyttet best, for det var en mye mer påskrudd spanjol som kom tilbake fra garderoben etter avbruddet.

Martinez gikk nemlig seirende ut av andresettet da han slo til med 6-4 mot nordmannen. Sundbø går derimot ikke med på at det holdt på å rakne for Ruud.

– Jeg vil påstå at Martinez fikk muligheten til å legge en ny matchplan, samtidig som forholdene endret seg fullstendig når banen ble regntung og det ikke lenger var sol. Spillet og ballen gikk saktere, noe som var til spanjolens fordel, sa han.

På den litt tunge og regnvåte grusen var derimot Ruud best til slutt da han i det siste og avgjørende tredjesettet slo tilbake med 6-3.

Dermed tok 22-åringen sin femte turneringsseier noensinne. Det var også hans fjerde for sesongen, hvorav tre av dem har kommet de siste tre ukene.