Spillerbørsen: «Verdensklasse»

Norge - Nederland 29-27

Norge vant den tette og jevne gruppefinalen mot Nederland. Dermed er de norske håndballjentene ubeseiret så langt i OL.

Dette er håndballekspert Bent Sveles dom over de norske spillere:

Silje Solberg 7

Får tillit fra start og har god kontroll på skudd fra distanse. Et litt rustent forsvar slipper for mange skudd fra seks meter og da er det også verre å stå i mål. Leverer en bra 2 omgang med flere flotte redninger.

Veronica Kristiansen 6

Spiller en variabel kamp. Treffer på 6 av 9 skudd, men sliter sammen med de andre med å få satt et godt kollektivt forsvar.

Marit Malm Frafjord 5

Sliter med de nederlandske linjespillerne og klarer ikke å stå tett nok sammen med lagvenninnene i midtforsvaret. Kommer ikke med i det offensive spillet før mot slutten hvor hun treffer på to av to.

Stine Skogrand 5

Er klart bedre i avslutningen fra start av i kampen, men faller i kvalitet på avslutningene etter pause. Variabel defensivt

Nora Mørk 9 - NORGES BESTE

Meget god de første 30 minuttene. Lager fire mål på fire forsøk, samt fire flotte målgivende. Snapper i tillegg et par baller når Norge forsvarer seg. Fortsetter med storspillet etter pause. Ender på 9 mål på 10 forsøk og nest sist på mange. Verdensklasse.

Stine Bredal Oftedal 7

Gir aldri forsvarspillerne muligheten til å hvile. Satser og utfordrer hver gang hun har ballen, i perioder med vekslende hell. Viktig sammen med Mørk i angrepsspillet. Får hvile de siste 15 minuttene

Kari Bratset Dale 5

Alle lag vet at Norge er glad i å lete etter henne når vi angriper. Derfor blir det mange ganger lite plass. Treffer på 1 av 1 og skaffer en utvisning, men varierende i forsvarsspillet. Får hvile hele 2 omgang

Marit Røsberg Jacobsen 4

Inne kun 5 minutter før pause. Får spille siste del av andreomgang og setter opp Breistøl fint ved en anledning.

Camila Herrem 5

Treffer på sine to muligheter før pause. Nederland er flinke til å løpe henne opp når vi vinner ballen. Lider av at vi ikke er like flinke til å angripe utover mot kanten og bruke kantspillerne mer

Sanna Solberg Isaksen 5

Får sine minutter på banen og leverer en helt grei prestasjon. Får en mulighet som hun setter

Kristine Breistøl 6

Kommer inn og leverer det hun skal offensivt. Tar skuddene hun skal og gjør det vanskelig for motstanderen når det plutselig kommer skudd fra distanse. Variabel defensivt hun også

Marta Tomac 5

Setter opp Breistøl på en strålende måte et par ganger og vinner to viktige baller defensivt

Vilde Ingeborg Johansen 4

Får sin mesterskapsdebut og fikk en mulighet til å lage sitt første landslagsmål. Bommer på den. Som resten treffer hun ikke helt defensivt. Er garantert glad for å ha fått sine første minutter

Thorir Hergeirsson 8

Uten Reistad ga startlaget seg selv. Ser et lag som ikke treffer bakover hvor de står med for stor avstand og flytter bena for lite. Varierer offensivt fra helt strålende ting til enkle tekniske feil. Lar Brattset Dale hvile hele 2 omgang og gjør det samme med Bredal Oftedal de siste 15. Vi vinner, og han får brukt alle spillerne og hvilt noen nøkkelspillere. Det er viktrig med tanke på det som skal skje neste uke