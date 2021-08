Talentet overrasker: – Eksepsjonelt god

For 17 år siden bestilte familien Berntsen Mol et sandlass fra Danmark til vestlandsbygda Strandvik slik at barna kunne bli bedre enn mor Merita og far Kåre i sandvolleyball.

Hun har flere EM-medaljer og deltok i OL i 1996, mens han har 95 landskamper og var en markant spiller i norsk volleyball på 1980-tallet.

Og nå ser sandkjøpet for nesten 20 år siden ut til å gi avkastning - for søskenflokken på fem er utrolig nok alle i Norges- eller verdenstoppen i sandvolleyball.

– Det er volleyballens svar på Ingebrigtsen-familien, smiler Eirik Sørdahl, president i Norges volleyballforbund, til TV 2.

Mellomste bror Anders (24) kjemper om OL-gull som den mest profilerte og kunne kanskje fått selskap av eldste bror Hendrik (27) i Tokyo dersom en falsk positiv koronaprøve ikke hadde funnet sted, men det gror godt i rekkene bak de to eldste også:

Markus (19) vant nylig EM-sølv i U20-klassen, mens Adrian (16) og Melina (15) spilte finaler i junior-NM i helgen.

– Jeg synes det er veldig inspirerende å se at storebrødrene er så gode. Det er en stor motivasjon å se at de er så gode, sier lillesøster Melina.

I tillegg er fetter Mathias Berntsen, makker til Hendrik, og kusine Frida Berntsen i verdenstoppen.

– Det er kjempegøy at vi er så mange og det er gøy å vokse opp i denne sporten, sier Adrian.

BRØDRE: Markus (t.v) hadde ikke mulighet til å spille junior-NM på Koll Arena som følge av kneskade, og Adrian (t.h). Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det blir mye familietid, tilføyer storebror Markus, før han legger tIl:

– Men det er ganske sykt at alle har blitt så høye og alle har en interesse for volleyball. Det er veldig kult.

Hvem er det største talentet?

Sandvolleyballanlegget i Strandvik er blant de beste anleggene i Norge med 12 baner, og Mol-familien, som dro med seg volleyball-interessen i bygda med 500 innbyggere da de flyttet dit, har tilbragt mye tid i sanden de siste årene.

– Ungene har spilt volleyball hele livet og vi har dratt de med fra tidlig alder. Ferdigheter som andre lærer i 14-årsalderen har de hatt med seg fra de kunne gå, sier mor Merita.

TALENTER: Alle finalene i junior-NM, med unntak av U17-gutter, hadde Strandvik-spillere representert Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / TV 2

Nylig forbløffet også Melina volleyball-Norge da hun, sammen med søskenbarnet Frida, kom på andreplass i Norgestour på seniornivå i sandvolleyball, og i helgen spilte 15-åringen seg til finale i både U19- og U17-klassen i junior-NM.

– Det er veldig spennende å utfordre de som er eldre enn meg, og jeg synes det er veldig gøy å se at jeg kan matche de der oppe, sier hun, før hun ser opp på storebror Adrian som skyter inn:

– Hun er veldig ung i forhold til de andre, og hun er altfor god til å være så ung. Hun tar meg i igjen snart, ler 16-åringen.

– Hvem er det største talentet i familien, Markus?

– Det er vanskelig å si, men lillesøster Melina har begynt å vise seg frem fra sin beste side. Vi hadde ikke så gode resultater da vi var 15 år, svarer 19-åringen.

Volleyballpresident Sørdahl er også full av lovord om yngste blad Mol.

– Hun har en veldig god ballkontroll og teknisk kvalitet som er eksepsjonell i ung alder. Hun bærer preg av å være i et miljø med mye arv og gode gener, forteller presidenten.

– Hvor god kan hun bli?

– Hun kan sannsynligvis bli en OL-deltaker for Norge om fire-fem år. Det ser jeg ikke bort i fra.

Mor Merita, som i sin tid ble tatt ut på juniorlandslaget som 14-åring, sier med glimt i øyet at det ikke skal stå på genene for hvor langt Melina, som hevder seg i seniorklassen til tross for at hun kun er 15 år, kan nå.

– Det er litt opp til henne selv hvor mye hun legger ned i innsats. Hvis hun vil det selv har hun i alle fall noen gener i orden. Hun ligger godt an i løypen.

– Målet mitt er å forsøke å bli så god som jeg kan bli. Jeg får prøve alt jeg kan og ta det derifra, men jeg er fortsatt ganske ung. Men jeg vil i alle fall se hvor god jeg kan bli, sier Melina selv.

Store ambisjoner

Men Melina er ikke den eneste med gode gener og store ambisjoner.

– Det store målet er OL i Paris om tre år. Jeg jobber målrettet mot det og gleder meg til å jobbe mot det målet de neste årene, sier Markus.

I vår fullførte han videregående opplæring på Toppvolley Norge, hvor Anders begynte satsningen i sin tid, Adrian begynte der i fjor og Melina skal begynne i høst.

DRØMMER STORT: - Anders er best - ennå, sier Adrian og smiler. Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / TV 2

Nå er Markus en del av morgendagens olympiere med tilholdssted ved Toppvolley Norge, men han blir pustet i nakken av tre år yngre Adrian.

– Jeg har alltid lyst til å bli bedre enn brødrene mine. Å bli bedre enn spesielt Anders hadde vært fint, gliser han.

– Da er listen lagt høyt?

– Ja, lagt litt for høyt kanskje. Men målet er alltid å bli best i hele familien.