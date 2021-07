Her blir Lars-Eriks (42) båtdrøm knust

I hele sommer har Lars-Erik Aabech (42) forsøkt å få tak i drømmebåten, en Neptim 8000.

Og denne uka skulle drømmen endelig gå i oppfyllelse.

I Arendal dukket en 27 fots stor versjon av båten opp.

UHELDIG: Lars-Erik Aabech (42) rakk å eie båten én dag, før det gikk ille. Foto: Privat

Aabech fikk raskt med seg en båtkyndig kamerat og satte kursen for å kjøpe sitt livs første båt.

Gliset var stort og himmelen blå på fredag da kjøpet var i boks. Og de to satte kursen ut fra havna i Arendal.

Motoren gikk som en klokke og Aabech kunne ikke vært mer fornøyd. Men etter hvert ble skyene mørkere, og det blåste skikkelig opp. I tillegg begynte motoren å fuske litt.

– Det viste seg heldigvis at vi bare hadde kjørt dieseltørt, sier Aabech til TV 2.

– Skummelt

Motoren fikk diesel, og de fikk start igjen på motoren. Etter hvert skimtet de også de karakteristiske og knudrete bergene på Søsterøyene utenfor Hvaler.

– Da kjente jeg at jeg senket skuldrene og begynte å føle meg trygg på at dette skulle gå bra. Men i det øyeblikket den tanken gikk gjennom hodet, stoppet motoren helt, sier 42-åringen.

Derfra gikk det fort i svingene. I kraftig vind og bølger på 2-3 meter, beveget den 27 fot store båten seg raskt uten at de hadde kontroll.

Plutselig hørte de et kraftig smell, og hele båten ristet.

De hadde dundret inn i et av de mange skvalpeskjærene i området.

– Det var litt skummelt. Vi var sikker på at båten kom til å kantre i de høye bølgene, så vi fikk kastet oss over bord og opp på et lite skjær, sier Aabech.

Redningsaksjon

Mens de to mennene sto våte og kalde på skjæret, gikk alarmen hos Redningsselskapet.

BOM FAST: Den 27 fot store Neptim 8000 har lagt seg fint inne i fjæresteinene med hull i skroget, Foto: Privat

Posisjonen til Aabech og kameraten var litt uklar, men redningsskøyte 172 fant etter hvert ut at de ikke var langt unna. Skøyta satte fort kursen mot et av de mange skjærene ved Vesterøy.

– Maskinisten vår, Anders Ödman, var den som fikk gå i vannet i dag. Med fullt redningsmannsutstyr kastet han seg uti og svømte inn på skjæret til de to mennene, sier skipper Johan Leandersson til TV 2.

Skjæret de to satt på var bare rundt 50 meter fra land, men Leandersson påpeker at 50 meter er en del i så sterk vind og kraftig sjø.

Aabech og kameraten var svært kalde, etter at de hadde stått våte i rundt en time på skjæret.

– Anders måtte svømme to turer, for å berge begge mennene inn til land. Der sto brannmannskaper klare med varme tepper til dem, sier Leandersson.

SKUMMELT FARVANN: Det er ikke uten grunn at Hvaler blir kalt skjærgårdsriket. Lørdag fikk to menn erfare hvor skummelt det kan være Foto: Redningsskøyta RS 172 / Redningsselskapet

Aabech og kameraten er evig takknemlige for innsatsen som ble lagt ned for å redde dem.

Skipperen på redningsskøyte 172, som har assistert 140 personer til nå i år, sier at de to kan prise seg lykkelig for at de ikke hadde kommet seg 100 meter lenger inn da motoren stanset.

– Hadde de drevet inn mot klippene, kunne denne redningsaksjonen ha fått et helt annet utfall, sier Leandersson.

Rekordmange oppdrag

Aabech er langt fra alene om å ha blitt reddet denne sommeren.

Redningsselskapet har hatt rekordmange oppdrag.

– Vi satte ny rekord i antall oppdrag i fjor. Og til nå i år har vi hatt en ytterligere økning på 16 prosent, sier kommunikasjonsdirektør Hasse Lindmo i Redningsselskapet.

Lindmo sier at økningen er ganske naturlig, når vi ser på den økte båttrafikken.

REKORD: Kommunikasjonsdirektør Hasse Lindmo melder om rekordmange oppdrag på sjøen i sommer. Foto: Redningsselskapet

Allerede i fjor hadde vi tidenes båtsommer, med mange ferske båteiere på sjøen.

– Denne trenden er forsterket i år, da vi alle måtte planlegge Norges-ferie. Båtforhandlere er utsolgt for båter, det har vært rekordomsetning av båter på Finn og vi har fått tusenvis av nye medlemmer i Redningsselskapet. Og med generelt mer trafikk på sjøen, kommer det naturlig nok også flere hendelser og oppdrag, sier Lindmo.

– En helsikes ilddåp

Lars-Erik Aabech fikk seg en dyrekjøpt erfaring lørdag.

Etter en våt og kald opplevelse på skjæret og påfølgende redningsaksjon, har han grått ut frustrasjonen over at båtdrømmen gikk i knas.

– Jeg fikk en helsikes ilddåp. Men nå har jeg grått meg ferdig og klarer å se at jeg fikk en knalltur fram til klokken 12 i dag. Jeg har også lært en hel haug om båt det siste døgnet, og ikke minst har jeg lært at man aldri bør gå sør om Vesterøy i dårlig vær, sier 42-åringen, som håper andre kan lære av hans erfaring.

Selv om hans første døgn som båteier ble særdeles dårlig, har han ikke gitt opp håpet om et båtliv.

– Det er hull i skroget av båten, men jeg håper virkelig at den likevel kan reddes. Nå krysser vi alt vi har for at drømmen kan leve videre.