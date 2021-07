Norge sikret gruppeseieren - slo Nederland etter thriller

Norge - Nederland 29 - 27

De beste lagene i gruppe A møttes lørdag. Både Norge og Nederlands sto med tre seire av tre mulige. Ettersom innbyrdes oppgjør går foran målforskjell lå gruppeseier i potten for vinneren.

Det ble en jevn affære som bølget frem og tilbake. Da Veronica Kristiansen sendte Norge tre mål foran etter 57 minutter kunne de slippe jubelen løs.

Norge vant 29-27, og har dermed sikret gruppeseieren.

– Jeg er godt fornøyd med gjennomføringen, men litt problemer defensivt med linjespillet, men jeg synes det er veldig godkjent i alle faser av spillet, sier Thorir Hergeirsson til Discovery.

Nå kan Norge rette blikket mot kvartfinalen.

– Vi må opp et par hakk. Det er litt bedre lag i den andre puljen. Vi må forbedre oss, men det er vi kapable til.

– Det var en skikkelig lagseier i dag Vi bruker alle mann og alle gir alt. Skikkelig deilig, sier Stine Bredal Oftedal.

– Det er min beste kamp i OL. Jeg er veldig fornøyd med hele laget, egentlig, selv om det svinger litt, sier Nora Mørk til TV 2.

– Vi står godt i det og Thorir holder roen på benken og gir tillit til de andre spillerne. Det er skikkelig kult og det er jeg stolt av, sier Mørk.

Det er Silje Solberg enig i.

– Jeg syns vi gjør en utrolig god jobb, og så syns jeg det er en lagseier som vi kan være veldig fornøyd med, sier Solberg.

– Langt fra perfekt

– Norge gjør det de skal gjøre; vinne kampen og gruppa. Det er langt fra perfekt, men en helt ordinær kamp, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Det viktigste her er at vi unngikk skader og kunne få hvile sentrale spillere. Norge fant aldri rytmen helt.

En som ble vilt en god del var Kari Brattset Dale. Men det skal ikke dreie seg om en skade.

– Jeg kjenner det litt i kroppen, men jeg regner med å være klar til neste kamp, sier hun.

Nå venter en betydningsløs kamp mot Japan før kvartfinale venter. Det er helt åpent i gruppe B og dermed er det uklart hvem Norge vil møte.

Svake defensivt

Lagene fulgte hverandre i starten, og etter ni minutter sto det 5-5. Så fikk Norge mer grep om kampen, til tross for flere bom.

Til pause gikk håndballjentene til ledelse med 16-13.

– Første omgang var svakere defensivt enn normalt. I tillegg ble det gitt for mye rom i overtall. Man mistet rytmen med byttene på 20 minutter, men Thorir tar grep fort. Periodevis var det fint angrepsspill, var Bents Svele vurdering av de første 30 minuttene.

Tremålsledelsen fra 1. omgang krympet etter hvert. En 18-14-ledelse ble til 20-20 midtveis i 2. omgang.

Lagene fulgte hverandre som skygger lenge.

Reistad ble ikke klar

Henny Reistad var på bedringens vei, men rakk ikke kampen. Inn i troppen kom Vilde Ingeborg Johansen.

Både Norge og Nederland vant sine tre første kamper i turneringen.

I EM i 2020 vant Norge over nederlenderne, mens det ble omvendt utfall da nasjonene sist møttes i Japan under VM for to år siden.