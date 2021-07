Ettåring påkjørt av elsparkesykkel

Politiet i Vest fikk klokken 12.30 melding om at en gutt er påkjørt av en elsparkesykkel. Ulykken skjedde på Torgallmenningen i Bergen. Det skriver de på Twitter.

– Vi er på stedet og snakker med mor og vitner, sier operasjonsleder Tore André Brakstad til TV 2.

Gutten er bevisst, men har skader i en arm.

– Albuen var helt blå og gutten blir tatt til legevakta.

Operasjonslederen kan ikke si noe konkret om skaden, men sier det ikke virker å være alvorlig.

Politiet bekrefter at at mannen på elsparkesykkelen stakk fra stedet og at det opprettes sak.

– Vi er interessert å komme i kontakt med mannen, sier Brakstad.