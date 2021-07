Broiler-Mikkel kom ut til knust frontrute: – Det er så smålig

Mikkel Christiansen, ett av medlemmene i DJ-duoen Broiler, ante fred og ingen fare da han kom ut etter et pokerlag i Oslo. Da så han at frontruten på bilen var knust.

Natt til lørdag hadde artisten Mikkel Christiansen vært og spilt poker på Frogner i Oslo.

SKADD: Christiansen er glad for at det ikke ble andre skader på bilen. Foto: Privat

Da han kom ut, så han at frontruten på bilen hans var totalskadd.

– Noen som hadde fest i naboleiligheten så hvem som hadde gjort det. Heldigvis er det ingen andre skader på bilen, skriver Christiansen i en SMS til TV 2.

– Jeg har ikke anmeldt det ennå. Jeg får vel rusle ned på stasjonen på mandag, skriver han videre.

Sjelden

Bilen som er av typen Porche 911 RWB. Artisten skriver at han fløy en japaner til Norge for å bygge bilen.

– Det er kun én av to stykker i Norge, og jeg har brukt rundt to millioner kroner i deler og over 500 timer på å bygge den, skriver Christiansen og legger til:

– Synes det er så smålig gjort.

Trodde han skulle dø

DJ-en har lenge hatt en stor interesse for biler. Da han og en kamerat var ute og kjørte Christiansens Lamborghini tidligere i år, trodde han at sin siste time var kommet.

– Jeg tenkte et sekund at det har vært et sykt liv, men nå er det over, fortalte artisten tidligere i år.

Den dramatiske hendelsen skjedde da en kamerat av Christiansen kjørte bilen og artisten plutselig fikk en superchips i halsen.

– Jeg skylte et svært flak rett i pusterøret, og fikk ikke puste i det hele tatt, sa Christiansen til God kveld Norge.

Christiansen signaliserte til kompisen sin, Marcus Lockwood, som kjørte bilen at han måtte hjelpe til.

– Han begynte å slå hardt i ryggen mens han bråstoppen Lambo'en og kjørte den rett ut i grøfta på motorveien, forklarte 29-åringen.