Tror Klaesson kan overta som førstekeeper på sikt

Lørdag fra kl. 12.30: Se Manchester United-Leeds på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.

Nesten to uker er gått siden Kristoffer Klaesson signerte for Premier League-klubben Leeds. Kun dager senere var han med i treningskampen mot Ajax, da han fra benken fikk se sine nye lagkamerater tape 4-0 i Amsterdam.

De norske Leeds-supporterne er henrykt over å få keeperen inn portene på Elland Road.

– Dette er artig! Nå var det på tide med en nordmann. Dette syns vi er stas, sier Anders Palm som er leder i Leeds sin skandinaviske supporterklubb.

Klubbdirektør i Leeds United, Angus Kinnear, forteller i podcasten «The Square Ball» at Klaesson er en spiller de har fulgt lenge.

– Victor Orta (sportssjef i Leeds) presenterte Klaesson til Marcelo Bielsa på samme tidspunkt som Ilan Meslier ble presentert. Av speiderne våre og Orta var Klaesson rangert på samme nivå som Meslier på det tidspunktet.

Meslier ble valget den gang, og har siden etablert seg som en av Premier Leagues beste keepere. Den unge franskmannen har kun rukket å fylle 21 år, men viste forrige sesong at Leeds trolig sitter på en gullgruve.

– Enorm overgang som kom inn fra venstre

Med behovet for en ny keeper falt altså valget på Klaesson.

– Nå var det sånn at Leeds trengte en ny keeper. Dette er en de har hatt i kikkerten en stund. Klaesson blir nok en keeper som kan vokse i systemet, forteller Palm.

Erik Thorstvedt, som selv var Tottenham-målvakt i sin tid, ble lettere sjokkert da han skjønte at Klaesson gikk fra Vålerenga til Leeds.

– Ja, jeg vil si det var veldig overraskende, men desto kulere! Nå er alt opp til ham selv. Det handler jo også litt om flaks og det å være på rett sted til rett tid, sier TV 2s fotballekspert og legger til:

– Dette er et veldig flott steg for Klaesson. Han har kommet til en god klubb for hans del. Jeg vil si dette var en enorm overgang som kom litt inn fra venstre.

Blir andrevalg

Palm er ganske sikker på hvilken rolle han får i Marcelo Bielseas lag.

– Han blir andrevalg. Det er ganske klart etter at Kiko Casilla forsvant i sommer. Det kan godt være at han får muligheter i cupene etter hvert, sier Palm.

At Leeds har to så unge keepere er sjelden vare, mener Erik Thorstvedt.

– Veldig uvanlig å ha to så unge keepere. Hvis Klaesson blir andrevalg, så blir det en del spilletid og det kan bli veldig spennende, sier TV 2s fotballekspert.

Førstekeeper Ilian Meslier er i likhet med Klaesson født i 2000 og imponerte stort forrige sesong. Palm tror signeringen av nordmannen kan være en del av en langsiktig plan.

– Meslier kan fort bli en europeisk toppkeeper. Det er ikke umulig at han kan bli solgt. Dermed er det muligheter for at Klaesson kan overta på sikt.

At Meslier har potensiale er Thorstvedt klar på, men den tidligere Spurs-målvakten mener franskmannen har en lang vei å gå før det lukter topp europeisk klasse av Leeds' førstekeeper.

– Litt usikker på om Meslier forsvinner med det første. Store klubber går også for personlighet, noe jeg er usikker på med ham i dette tilfellet. Det at han har spilt så mye er kjempebra, men det er et stykke igjen til at han holder nivået som kreves i de største klubbene, sier Thorstvedt som også mener tilliten Meslier er blitt vist, er et godt tegn for Klaesson:

– Meslier er ung og har også gjort litt feil, men det er veldig kult at Leeds har gitt han så mye tillit og latt ham feile litt.

Mann på innsiden

For supporterklubben er det naturligvis en stor dag.

– Dette slår positivt ut for oss. Det gjør at det er mer fokus og blest om Leeds. I tillegg er det mulighet til å ha en mann på innsiden som vi kan snakke med i ny og ne.

Om en knapp uke braker det løs når Premier League-sesongen starter på nytt. Da venter en monsteroppgave for Leeds, nemlig rivaloppgjøret mot Manchester United på Old Trafford.

– Jeg er veldig spent på om de kan følge opp forrige sesong. Håpet er at de kan etablere seg i midtsjiktet. Det er tøffe kamper i starten, men Leeds viste at de kunne spille bra mot de beste, sier han, og tror klubben kommer til å øke aktiviteten på overgangsvinduet etter en rolig sommer så langt.