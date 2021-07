«Gullet på 10 000 meter burde vært norsk»

Nå har Jakob Ingebrigtsen riktig nok aldri løpt 10 000 meter på bane. Men hadde han tatt seg tid til bare å løpe et eneste løp for å kvalifisere seg inn til OL på mila, så hadde guttene på den olympiske pallen fått kjørt seg.

Garantert.

Gullvinneren Selemon Barega fra Etiopia er ingen sinke i spurten. Det er heller ikke Joshua Cheptegei og Jakob Kiplimo fra Uganda som tok sølv og bronse.

Men.

Ingebrigtsen knuste Cheptegei i spurten på 5000 meteren i Firenze så seint som i starten av juni. Og når vinnertiden var på beskjedne 27,43, så er det ingen tvil om at dette hadde vært et perfekt løp for Jakob Ingebrigtsen.

I hans verden kunne han ha jogga de første 22 rundene, så hadde han kjørt opptempo på siste tusenmeteren.

Nå er det i utgangspunktet en håpløs øvelse å si at «hvisomatte dersomatte» så hadde det blitt gull. Men i Jakob Ingebrigtsens tilfelle er det så nærliggende at det nesten føles litt bittert at han ikke prøvde.

For det har vært gjort før. Med hell.

Under VM i Doha kombinerte Sifan Hassan 10 000 meter med 1500 meter. Det ble to gull på den nederlandske jenta.

Og Jakob kunne greid det samme. Fordi kapasiteten hans er så enorm.

Hadde han løpt fredag kveld, hadde han hatt tre dager til å gjøre seg klar til første forsøk på 1500 meter. Med Jakobs godt beviste evner til å restituere seg raskt, så virker det overkommelig. I alle fall sett utenfra.

Nå er det mange grunner til at Ingebrigtsen ikke har gjort dette. Etter doblingen i Doha med 5000 og 1500 meter, så erfarte han at sjansen for et gull på 1500 meter ble redusert på grunn av belastningen det var å løpe 5000 meter i forkant, med både kvalifisering og finale.

Det ønsker han ikke å risikere nå.

OL gullet på 1500 meter settes nemlig skyhøyt i familien Ingebrigtsen.

De tre Ingebrigtsen-gutta så tidlig at 10 000 meter var den eneste reelle muligheten til å doble under OL i Tokyo. Men selv om de har egenskapene til å løpe bra på distansen, så virker det som at de rett og slett synes det blir for «kjedelig».

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen har i mange år ymtet frampå om at spesielt Henrik Ingebrigtsen burde vurdere 10 000 meter på bane.

– 25 runder på bane. Da blir man svimmel, så det gidder jeg ikke, svarte Henrik med et glimt i øyet til TV 2 da han fikk spørsmålet.

Og det har vært litt av grunnholdningen i hele brødre-flokken også. De er 1500 meter-løpere.

I følge Gjert Ingebrigtsen hadde guttene om de hadde måtte velge mellom «garantert medalje i hvilken som helst øvelse», og 1500 meter – så hadde de valgt å stille opp på 1500 meter.

Likevel er det grunn til å tro at de hadde tenkt tanken om å doble med 10 000 og 1500 meter i OL. I alle fall Jakob.

Da undertegnede i går kveld antydet på Twiter at han burde ha gjort det, så fikk jeg svar fra Gjert Ingebrigtsen.

– Som du vet er jeg kun trener og far. Hva som løpes når, bestemmer ikke jeg, skriver han på Twitter.

Det Gjert gjør er å både utfordre, og legge til rette for guttene på hva som er mulig å få til, og så lar han de ta valget selv til slutt. Noen ganger kan det være praktiske årsaker til at de velger bort ting. Andre ganger er det skader.

Men til syvende og sist handler det om å være 100 prosent motivert for den jobben man velger å gjøre.

På papiret har Jakob Ingebrigtsen hatt like stor sjanse til å ta gullet både på 10 000 og 5000 meter i OL, som på 1500 meter. Uten tvil. Han har fortsatt ikke slått favoritten Timothy Cheriouyt på favorittdistansen.

Men det faktum at han ikke dobler, øker sjansen drastisk for at det skal skje i OL.

Likevel. Det er vanskelig å slippe tanken om at Norge allerede kunne hatt et friidrettsgull i lomma.

For så god er Jakob Ingebrigtsen.