Så lang tid tar det å få kontroll på smitteutbruddene

Avdelingsdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet sier til TV 2 at smittetallene viser en klar oppgang, sett hele uken under ett.

– Det er kanskje litt tidlig å kalle det en ny bølge, men vi ser tallene går litt opp og ned fra dag til dag. Det er normalt at tallene går litt ned i helgene, og at de er litt høyere i begynnelsen av uken, sier Forland i morgentimene lørdag.

Se hele intervjuet øverst i saken.

Forland forklarer at det tar omkring to til fire uker å få kontroll på lokale smitteutbrudd, ved hjelp av TISK.

– Først må man identifisere hvem som er smittet og de som har vært i kontakt med disse, og så må man få satt dem i karantene, sier Forland, og forteller at en medvirkende årsak til smitte er reising.

– I tillegg har vi innslag av Delta-varianten, som også er en årsak til mer smitte.

Frykter innleggelser blant unge

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier at man hver dag følger med på smittetallene og hvilken belastning smittenivået har i kommunene.

– Det som er usikkerheten nå er at vi kan få en situasjon med innleggelser i andre aldersgrupper enn hva vi har vært vant til, men sannsynligvis på et lavere nivå enn for ett år siden da smitten steg, sier Nakstad til TV 2.

Han sier at de ikke er like bekymret nå, men at de vet at noe vil kunne skje med innleggelsene dersom det forekommer en del mer smitte i samfunnet.

– Vaksinasjonen hjelper jo på. Men det er fortsatt mange som ikke er vaksinert. Rundt 800.000 voksne har ikke fått vaksine ennå. I disse gruppene kan det bli en del innleggelser dersom smitten øker kraftig, så det er det vi vil unngå, sier han.

Den assisterende helsedirektøren peker på at det er mange kommuner med økende smittetrend, samtidig som at andre kommuner har veldig lite smitte.

– Vi håper jo at kommunene klarer å håndtere disse utbruddene raskt, for da blir det mye lettere å starte skoleåret om et par uker. Hverdagen blir veldig mye mer normal, og få uker senere er vi i en situasjon der alle over 18 år er vaksinert, sier han.

Ønsker en samfunnsdiskusjon

Fredag uttalte Frode Forland at FHI ber om et tall på hvor mange sykehusinnlagte og døde av korona samfunnet kan tåle fremover.

Til TV 2 sier Forland at de ikke ber regjeringen om et konkret tall, men at de ønsker en samfunnsdiskusjon.

– Tidligere har vi vurdert antall smittede, men fremover må vi kanskje se på hvor mange som blir alvorlig syke, innlagt på sykehus, og de som dør av viruset. Smittetallet har ikke så stor konsekvens lengre når en stor andel av befolkningen er vaksinert, sier han.

– Tåler å leve med mer smitte

Årlig anslås det at rundt 900 dør av av vanlig influensa i Norge. Dette uten å sette inn særlige smitteverntiltak, utenom vaksinering.

Under koronaepidemien har det verste scenarioet vært en eksplosiv smitteøkning som vil kneble helsevesenet, og at et stort antall mennesker dør.

Når en økende andel av befolkningen blir fullvaksinerte, blir dette scenarioet stadig fjernere. Derfor blir spørsmålet hvor mye innsats man skal legge inn for å slå ned utbrudd.

– Vi står oppe i dette hver dag i rådgivningen til kommunene. Hvor mye skal de tåle å leve i nå, når så mange er vaksinert. Vi tåler å leve med mer smitte, men akkurat hvor mye mer synes jeg er vanskelig å sette tall på, sa Forland til NTB fredag.