Humorforsker: – Det er en høyrisikosport

Humordebatten har rast i Norge etter at NRK valgte å fjerne tre episoder av programmet «Helt Ramm». I forbindelse med OL i Tokyo etterlignet Nicolay Ramm et japansk gameshow.

Ramm gjorde en lignende etterligning i forkant av OL i Pyeongchang i 2018. Disse episodene har NRK valgt å ikke fjerne.

To ting avgjør

Leo Kant og Elisabeth Normann ved Institutt for samfunnspsykologi på Universitetet i Bergen har forsket på hva som er morsomt og ikke, og hvorfor.

– Det er en høyrisikosport å prøve å være morsom. Man må treffe et «sweet spot» mellom to ting. Først må man gjøre noe uforventet, uten at man går over streken. For det andre må man balansere mellom når vitsen går fra å være god til vond, sier Kant.

Elisabeth Norman sier at humor handler om å gå over streken, men akkurat passe langt.

HUMORFORSKERE: Leo Kant og Elisabeth Norman forsker på hva som er morsomt og hvorfor, Foto: Malin Nordby Kvamme / TV 2

– Det som gjør humor veldig vanskelig, men også interessant som psykologisk fenomen, er linjene mellom hva som oppfattes som krenkende og morsomt.

– Tid, tilhørighet og distanse

De to forskerne har vært spesielt opptatt av hvordan humor preges av psykologisk distanse. Det er vanskelige å gjøre narr av noe som har skjedd for kort tid siden, men det kan fort bli morsomt etter en uke, påpeker Norman.

– Det handler om tid, sosial tilhørighet og geografisk avstand.

Ifølge Kant og Nordmann er forholdet mellom avsenderen og mottageren, i dette tilfellet komikeren og publikum, avgjørende for hva som oppfattes som morsomt.

– Hvis jeg tuller med noe som er nært meg, og jeg og Leo er i litt samme situasjon, blir det morsomt, sier Norman, og legger til:

– Men hvis jeg har en sykdom og noen som ikke har den tuller med den, kan det bli vondt og vanskelig.

Vanskelig landskap

Kant sier det er vanskelig å forholde seg til et stort publikum som har ulike «sweet spots». Samtidig er det sunt med en pågående debatt om hvor grensene for humor går.

GAMESHOW: Nicolay Ramm brukte den samme karakteren i forbindelse med vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea i 2018. Foto: Skjermdump / NRK

– Når man tuller med noe er det viktig å tenke om dette kommer fra en maktposisjon eller fra et sted som andre opplever som fjernt. Om det er tilfellet, kan det være vanskelig å gjøre noe morsomt.

Norman peker på at etniske minoriteter har opplevd mye rasisme og dårlig behandling, og at det derfor ofte er vanskelig å bevege seg i det landskapet.

Kant legger til at mye av humoren har endret seg og at ting som var morsomt for 80 år siden, ikke er det i dag.

– For eksempel var det fryktelig morsomt da Fleksnes sa sex på TV for 50 år siden. Det er mange som ikke ser noen humor i det i dag.