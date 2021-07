Fotballryktene: – Setter inn støtet på Mbappé

Real Madrid har ryddet unna denne sommeren, hvor spillere som Sergio Ramos og Raphael Varane. Flere medier har skrevet om «los blancos» interesse for Kylian Mbappè. 90min melder at den spanske hovedstadsklubben vil gå i gang med samtaler med PSG de neste ukene.

Daily Star melder at Jerome Boateng ønsker seg til drømmeklubben Manchester United etter å ha forlatt Bayern Munchen.

Liverpool har sluttet seg til Juventus og Arsenal i jakten på Manuel Locatelli. Sassuolo-spilleren har gjort seg attraktivt etter et godt mesterskap for Italia som endte med triumf, melder Gazzetta.

Danske BT skriver at at West Ham er interessert i Barcelonas Martin Braithwaite. Prislappen skal ligge på 164 millioner kroner.

Athletic melder at Southampton har avslått et bud for James Ward-Prowse.

Chelsea er forberedt på å senke prislappen på Tammy Abraham. De skal ha krevd rundt 515 millioner kroner for spissen som har vært ønsket av Arsenal, West Ham og Aston Villa, skriver Sun.

Sentrale kilder i Liverpool avviser ikke at de har hatt kontakt med West Ham angående Jarrod Bowen, hevder Star.

Arsenal forbereder en ny kontrakt til midtbanespiller Granit Xhaka etter at han ble linket til Roma, rapporterer Athletic.

Daily Mirror melder at Alisson, Fabinho, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mane og Andy Robertson er ventet å få nye kontrakter med Liverpool. Trent Alexander-Arnold har allerede fått.