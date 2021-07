Lagkameraten om Sagosen: – Det skal han ikke gjøre

Sander Sagosen på sin side mener håndballgutta har vært for feige.

Håndballguttas OL-drøm henger i tauene etter å ha fått seg et par nesestyvere i det innledende gruppespillet.

14 timer etter 23-28-tapet for Tyskland stilte de største norske sluggerne opp på pressemøte: Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Kristian Bjørnsen i tillegg til landslagssjef Christian Berge. I Tokyo-lørdagens varme 31 grader skygget de ikke unna for spørsmålene.

Berge hadde, sin vane tro, brukte store deler av natten til å analyser prestasjonen på video. Dommen er at forsvarsspillet er godkjent, angrepsspillet langt under pari.

DAGEN DERPÅ: Christian Berge får munnbind-påpakning under intervjuet med TV 2. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er en del som ikke fungerer. Vi har altfor mye stussing i angrepsspillet, det blir hakkete og ikke god nok samhandling. Likevel kommer vi til sjanser som er gode, men som vi ikke klarer å score på, sier landslagssjefen til TV 2.

Kampene kommer tett som hagl i OL, med oppgjør annenhver dag. Søndag venter Frankrike, allerede gruppevinner i det som blir en skjebnekamp. Tap der, og en uventet Brasil-seier mot Tyskland vil sende Norge ut av turneringen.

– Vi har vært litt feige. Den feigheten må vi legge bort, sier Sander Sagosen til TV 2.

– Vi må slippe ned skuldrene og har alt å vinne. Vi kan enten sette oss på et tidlig fly hjem eller reise hjem i neste uke. Vi styrer vår egen skjebne og håper at vi kan fortsette med det.

Må få hjelp



Landslagssjefen sier det blir for mye én og én i angrepsspillet og i sin spillerbørs etter Tyskland-tapet skrev TV 2s håndballekspert Bent Svele at Sagosen «blir altfor alene og må få mer hjelp fra lagkameratene.»

Med sine sju mål på 15 skudd, stod Sagosen for en tredjedel av både målene og skuddene til Norge. Spørsmålet er om den største norske stjernen tar for mye ansvar på seg selv.

– Verdens beste håndballspiller skal ta mye ansvar, men vi må også ta skudd for å hjelpe ham. Han må ikke ta 20 skudd hver kamp, det skal han ikke, sier Magnus Abelvik Rød.

Han noterte ett mål på tre skudd mot Tyskland.

– Det kan godt være at Sander tar for mye ansvar, men han er en verdensstjerne. Han er vant til å ta ansvar og han elsker det. Det er godt å ha en slik på laget, men vi har vist før at jo flere spillere vi får i gang, jo bedre er vi. Det er opp til oss andre å ta enda større ansvar og avlaste han litt, sier Kristian Bjørnsen.

– Alle lag har ekstremt mye fokus på ham. Selv om han er så god at han tåler det, så kan vi benytte oss av at de dekker ham opp ekstra godt. Det blir ekstra rom til oss.

Svele mener i spillerbørsen at Bjørnsen ble brukt for lite mot tyskerne. Vingen scoret tre mål på fire forsøk.

– Vi må ta mer ansvar alle sammen. Over hele linjen fra bakerst og helt frem til meg. Vi må ta større del i det selv, er Sagosens formening.

Toppscorer



Med 28 mål så langt er trønderen nummer tre på toppscorerlisten, bare ett mål bak danske Mikkel Hansen og svenske Hampus Wanne.

– Det har ikke vært helt som jeg ville. Det har vært for mye bom, sier mannen som har tatt 54 skudd så langt.

– Alt annet fungerer fint. Kroppen er bra og alt er bra. Men uttellingsprosenten må opp. For meg og hele laget. Det er det enkleste å gjøre noe med, selv om det ikke har sett slik ut.

Med kamper annenhver dag blir det lite tid til trening. Denne lørdagen ble det bare en fysisk økt i styrkerommet der spillerne gjør det de føler de trenger, før et møte om kvelden der de går gjennom video og snakker om hva de skal forbedre. Men sjansen til å øve på bane får de ikke i dag.

For Sagosen handler disse dagene uansett mest om det mentale.

– Man må slippe seg litt ned og få litt god stemning. Man må passe på at man ikke sette seg inn på rommene og graver seg ned, men snakker om og ler litt av andre ting enn håndball. Så må man heller være fokusert når vi først snakker om det. Det blir viktig nå.