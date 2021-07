Ektepar siktet for grov tvang – fengslet i fire uker

Politiet har utvidet siktelsen mot et ektepar i Hallingdal som nå er siktet for grov tvang mot en kvinne. Begge er nå varetektsfengslet på nytt.

Det eldre ekteparet ble varetektsfengslet i to uker 13. juli, siktet for tvang. Tirsdag ble varetektsfengslingen forlenget med to uker i Buskerud tingrett, melder Hallingdølen.

– Politiet har utvidet siktelsen, og mener det er skjellig grunn til mistanke om grov tvang overfor den fornærmede, sier politiadvokat i Sørøst politidistrikt, Eirik Hassel.

Ekteparet er siktet etter paragraf 252 i straffeloven , som omhandler grov tvang. Brudd på denne straffebestemmelsen kan gi fengsel i inntil seks år.

Paret er varetektsfengslet med brev- og besøksforbud på grunn av faren for bevisforspillelse. Ifølge politiadvokat Hassel nekter de straffskyld. Ingen av de to forsvarerne Anders Green og Thea Vattøy Kristensen kan kommentere saken overfor Hallingdølen.

Det var søndag 11. juli politiet slo til mot parets bolig i Hallingdal. Bakgrunnen for politiaksjonen var en bekymringsmelding fra den fornærmede kvinnens familie. Ifølge politiet har en kvinne bodd hos ekteparet i flere måneder. Etter aksjonen for snart tre uker siden ble kvinnen tatt hånd om av helsevesenet.

Politiet har ikke ønsket å kommentere hva slags tvang kvinnen skal ha blitt utsatt for.