Dette skjedde i OL i natt – 31. juli

To nordmenn var i aksjon under 400 meter hekk for kvinner. Amalie Iuel og Line Kloster forsøkte begge å kvalifisere seg til semifinale, og forsøket endte i både jubel og tårer.

Etter et rotete løp i det aller første forsøksheatet, måtte Amalie Iuel stå en halvtime i morgensola i Tokyo for å følge med om hun gikk videre til semifinale med tiden 55,65. Det gikk akkurat. Iuel kom seg videre som siste kvinne til semifinale.

Amalie Iuel måtte lide seg gjennom de resterende heatene fra sidelinjen. Foto: Lise Åserud/NTB

– Helt ærlig så var det nervepirrende. Det hadde vært morsomt å hatt på pulsbelte for å se hva pulsen var, sa Iuel til TV 2.

Der hvor Iuel kunne puste lettet ut, endte OL-debuten i tårer for Kloster. Hun bommet på de to siste hekkene, og ble slått ut med tiden 56,45.

– Uansett hva jeg sier nå så vil det bare høres ut som en dårlig unnskyldning. Det var bare for dårlig, sa hun med tårevåte øyne.

OL-debuten gikk ikke som planlagt for Line Kloster. Foto: Lise Åserud/NTB

Skadetrøbbel for Guttormsen

Sondre Guttormsen forlot også arenaen i tårer. 22-åringen forsøkte å kvalifisere seg til finalen i stavhopp, men skar grimaser og tok seg til låret da han bommet i sitt første forsøk på å ta seg over 5,65 meter.

Kort tid senere ble han tvunget til å strekke seg med det som kan være en strekk på fremsiden av låret.

– Det er ingen som ønsket det. Det er det verste som kan skje i et mesterskap, sa Guttormsen.

Tross skuffelsen, forsøker 22-åringen å se det positive i situasjonen:

– Det er mitt første OL, jeg har mange år igjen, heldigvis.

En skadet Sondre Guttormsen innser at OL er over for denne gang. Foto: Lise Åserud/NTB

Sprintstjerne utestenges

I likhet med Guttormsen og Kloster får nigerianske Blessing Okangabare en tidlig avslutning på OL-oppholdet. Sprintstjerna har testet positivt på et veksthormon, og utestenges med umiddelbar virkning.

Fredag cruiste hun inn til seier i forsøksheatet på 100 meter. Hun hadde den niende beste tiden i kvalifiseringen, men blir ikke å se i semifinalen lørdag.

– Atleten fikk beskjed om funnene og utestengelsen i morges. Hun skulle delta i semifinalene i 100 meter i kveld, skriver AIU, som for øvrig ikke har noen ytterligere kommentar til utestengelsen.

Blessing Okagbare utestenges fra OL med umiddelbar virkning. Foto: Jewel Samad/AFP

Hadde det ikke vært for utestengelsen, ville Okagbare etter all sannsynlighet ha kvalifisert seg til finalen lørdag kveld. Her ville hun også vært blant kandidatene til å hente inn en medalje.

Biles trekker seg

Superstjerna Simone Biles trekker seg fra finalene i hopp og skranke.

Biles er regjerende olympisk mester i hopp, men kunngjør natt til lørdag at hun ikke vil delta i den kommende finalen. Turnstjerna vil fortsette å gjennomgå en daglig evaluering for å avgjøre om hun skal konkurrere i frittstående og bom.

Biles skapte overskrifter verden over da hun valgte å trekke seg fra lagøvelsen, hvor USA endte opp med å ta sølv. Den meritterte turneren trakk seg fordi hun ønsket å fokusere på sin mentale helse, og har siden blitt hyllet for åpenheten.

Simone Biles trekker seg fra to nye konkurranser. Foto: Ashley Landis/AP Photo

Amerikansk verdensrekord

Den amerikanske svømmeren Caeleb Dressel vant sin tredje gullmedalje i OL etter å satt ny verdensrekord på 100 meter butterfly. Dressel var suveren fra startskuddet gikk, og endte i mål på tiden 49.45. Det er bedre enn den forrige verdensrekorden på 49.50, som amerikaneren satt i 2019.

På kvinnesiden kunne amerikanske Katie Ledecky juble for sitt andre OL-gull på 800 meter frisvømming. Hun slo Ariarne Titmus, og den australske svømmeren gikk på sitt første tap så langt i lekene.