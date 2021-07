TOKYO (TV 2) 400 hekk forsøket endte i nerver og tårer for Amalie Iuel og Line Kloster.

Etter et rotete løp i det aller første forsøksheatet, måtte Amalie Iuel stå en halvtime i morgensola i Tokyo for å følge med om hun gikk videre til semifinale med tiden 55,65. Det gikk akkurat. Iuel kom seg videre som siste kvinne til semifinale.

– Helt ærlig så var det nervepirrende. Det hadde vært morsomt å hatt på pulsbelte for å se hva pulsen var, sier hun.

Utrøstelig Kloster

Rett etter at Iuel var ferdig med de norske journalistene i mixed sone, løp hun bort til lagvenninnen Line Kloster som stod og gråt i et hjørne. Kloster bommet på de to siste hekkene, og ble slått ut med tiden 56,45.

– Jeg føler med henne, sier Iuel.

Men Kloster var vanskelig å trøste.

Line Klosters OL-debut endte ikke som planlagt. Foto: Lise Åserud/NTB

– Uansett hva jeg sier nå så vil det bare høres ut som en dårlig unnskylding. Det var bare for dårlig, sier hun med tårevåte øyne.

– Hva sa Amlie til deg da hun kom bort for å trøste deg?

– Nja, mer det at jeg måtte være fornøyd med å ha kommet meg hit, men for å være ærlig så husker jeg ikke hva hun sa. Jeg vet jeg kunne prestert bedre her, men det ble ikke sånn. Jeg kommer til å bruke kvelden på å være misfornøyd, sier Kloster.

Tung vei videre

For Amalie Iuels del var det isolert sett ingen pangstart på mesterskapet. Tiden var nesten et sekund dårligere enn det hun presterte i forsøket under VM i Doha. Og i semifinalen kan hun risikere å få en bane som er langt dårligere enn bane 5 slik hun hadde i forsøket.

Dermed ser veien til finalen tung ut for Iuel.

– Jeg må nok sette pers og løpe ned mot lav 54, eller høy 53 for å få en finale. Det er ekstremt høyt nivå. Så det skal godt gjøres. Jeg må ta en prat med Leif Olav (red.an trener) først, og se hva vi kan gjøre for å få hodet og kroppen på plass. .

Iuel frykter ikke å få en av de innerste banene som tradisjonelt ikke er sett på som gunstig.

– Svingene er ikke så krappe her på denne banen, så det tror jeg skal gå bra.

Line Kloster som ble slått ut fra bane 2, mener det ikke er en forklaring på at hun ikke presterte på sitt beste.

– Nei, det er kun en mental innstilling. Jeg har løpt mine aller beste løp i fra bane 1-3. Så det tror jeg ikke er noe problem. I EM i 2018 løp hun som tok bronse i bane 3, så det er absolutt mulig å løpe fort innerst også, sier Kloster.