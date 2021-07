Superstjerne kastes ut av OL etter positiv dopingprøve

Den nigerianske sprintstjerna Blessing Okagbare (32) kastes ut av OL etter å ha testet positivt på et veksthoromon.

Det er det uavhengige antidopingorganet AIU som melder om utkastelsen natt til lørdag.

– AIU har i dag utestengt Blessing Okagbare fra Nigeria med umiddelbar effekt, skriver AIU i en pressemelding.

32-åringen har lenge vært blant verdens fremste sprintere, og imponerte kraftig med sin 100 meter-tid på 10,63 tidligere i år. Okagbare tok OL-sølv i Bejing i 2008, og VM-sølv i 2013. I tillegg har hun tidvis dominert afrikanske friidrettsmesterskap, hvor hun har en rekke gull på både 100 meter og lengdehopp.

Fredag cruiste hun inn til seier i forsøksheatet på 100 meter. Hun hadde den niende beste tiden i kvalifiseringen, men blir ikke å se i semifinalen lørdag.



– Atleten fikk beskjed om funnene og utestengelsen i morges. Hun skulle delta i semifinalene i 100 meter i kveld, skriver AIU, som for øvrig ikke har noen ytterligere kommentar til utestengelsen.

Hadde det ikke vært for utestengelsen, ville Okagbare etter all sannsynlighet ha kvalifisert seg til finalen lørdag kveld. Her ville hun også vært blant kandidatene til å hente inn en medalje.

Okagbare testet positivt på et ulovlig veksthormon, og har foreløpig ikke kommentert utestengelsen.