Amalie Iuel sikret semifinaleplass på hengende håret – Line Kloster ute

Iuel løp i mål på tiden 55.65, nesten et sekund dårligere enn hennes personlige bestetid på 54.72.

27-åringen havnet på sjetteplass i sitt heat, som var det første av fem. Ettersom hun ikke fikk en god nok plassering til å kvalifisere seg direkte, var hun avhengig av å ha en av de fire beste tidene utover de fire beste fra hvert heat.

Dermed ble det noen svært nervepirrende minutter for Iuel, som måtte følge de resterende heatene fra sidelinjen.

Amalie Iuel måtte lide seg gjennom de resterende heatene fra sidelinjen. Foto: Lise Åserud/NTB

Til slutt kunne Iuel puste lettet ut, og sikret seg den siste semifinaleplassen.

– Jeg tenkte jeg skulle gjøre det litt spennende for dere, sier en lettet Iuel til TVNorge idet semifinaleplassen er et faktum.

– Det har vært nervepirrende, innrømmer 27-åringen, som forteller at hun fikk problemer med hekkene på oppløpet.

– Det var ikke planlagt å gjøre det sånn. Det ble et rotete løp for min del og litt rot med hekkeplasseringa, sier Iuel. Dette førte til at hun mistet mye fart da det gjaldt som mest.

– Det er absolutt ikke der du bør miste fart. Jeg må ta med meg det til semifinalen, avslutter en lettet og semifinaleklar Iuel.

Line Kloster gjorde sin OL-debut, men klarte ikke kvalifisere seg til semifinale. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Line Kloster var den andre nordmannen som kjempet om en semifinaleplass natt til lørdag. Hun løp i det femte og siste heatet, men tiden 56.45 ga syvendeplass og var ikke nok til å gå videre.

– Det var dårlig, sier en tydelig skuffet Kloster etter OL-debuten.