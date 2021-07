Bil truffet av stein i tunnel

Det har skjedd enda en trafikkulykke etter at steiner har falt ned i en tunnelen. Denne gangen i Fjærlandstunnelen.

En bil skal ha blitt truffet av stein som falt ned fra taket i Fjærlandstunnelen, mellom Jølster og Sogndal, like etter klokken 22 fredag kveld.



Politiet opplyser at det som følge av dette har oppstått en trafikkulykke.

– Politiet har fått opplysninger om at en bil er blitt truffet av stein og at den som følge av dette har kollidert med en annen bil, skriver Vest politidistrikt.

Vitner forteller til TV 2 at det var en skremmende opplevelse. De fryktet taket i tunnelen skulle falle ned.



Klokken 23 opplyser politiet at ingen personer er skadet i ulykken.

KØ: Fjærlandstunnelen er stengt som følge av ulykken. Foto: Statens Vegvesens Webkamera

– Entreprenør er nå inne i tunnelen der en stein på rundt en meter i diameter har falt ned, opplyser politiet.

Personell på åstedet informerer om at en stein falt fra tunnelveggen og traff en kabel, som førte til at lyset gikk. De tror at tunnelen åpner om rundt tre til fire timer.

Torsdag ble Grzegorz bil totalvraket etter at en diger stein falt ned fra tunneltaket i Trodalstunnelen i Matre.

– Jeg har hatt ufattelig flaks. Det var snakk om sekunder, sa Grzegorz Mazur til TV 2.