Politiker pågrepet i Tunisia etter å ha anklaget presidenten for kupp

Tunisiske sikkerhetsstyrker har pågrepet et parlamentsmedlem som fordømte presidentens maktovertakelse og kalte det et militærkupp, ifølge partiet hans.

President Kais Saied ble anklaget for statskupp da han 25. juli sparket statsministeren og suspenderte nasjonalforsamlingen.

Parlamentsmedlem Yassine Ayari gikk enda lenger og kalte det et militærkupp i en Facebook-melding samme dag.

30-åringen er en fremtredende kritiker av myndighetene. I 2015 ble Ayari dømt til et halvt års fengsel for ærekrenkelse av hæren, og tre år senere fikk han tre måneders fengsel for å ha kritisert militæret.

Ayaris parti, Håp og arbeid, sier at han fredag ble pågrepet av medlemmer av presidentens sikkerhetsteam, som ikke fremviste noen arrestordre.