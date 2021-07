Feiret bursdag – så smalt det i nabohuset

Bursdagsfeiringen til søstrene Rikke Wormdahl (23) og Kine Wormdahl (21) ble satt på vent da de brått ble vitner til et dramatisk lynnedslag.

Andre Flåtsund befant seg inne i huset sitt i Porsgrunn da et lyn traff taket hans fredag kveld.

– Jeg skulle akkurat slå på lyset på badet, så lyste det opp vanvittig, og jeg hørte et smell, sier Flåtsund til TV 2.

Sikringene hadde gått da lynet traff pipen på huset til Flåtsund. Dette resulterte i tre store hull i taket hans.

– Det var nesten en halvmeter stor sprekk, forteller han.

Feiret bursdag da det smalt

Da Flåtsund gikk for å finne ut av hva som hadde skjedd, sto naboene på døren. Søstrene Rikke Wormdahl (23) og Kine Wormdahl (21) feiret bursdag sammen med familien da lynet slo ned.

– Vi så selve lynet slå ned. Det kom mye lys, og det var noen biter som fløy av gårde. Vi skvatt veldig, for det bråkte noe sinnssykt, forteller Rikke Wormdahl til TV 2.

Brannvesenet kom til stedet etter lynnedslaget. Foto: Theo Aasland Valen

Søstrene befant seg på terrassen da de ble vitner til den dramatiske episoden i nabohuset.



Lynet traff pipen, og etterpå begynte det å røyke fra taket. Da trodde søstrene at det kom til å begynne å brenne, og løp ut for å sjekke om noen befant seg inne i huset.

– Skummelt

Da Flåtsund åpnet døren, fortalte søstrene hva de hadde sett fra naboterrassen.

– Det luktet svidd i gangen hans, forteller Kine Wormdahl.

FEIRET BURSDAG: Søstrene kunne fortsette feiringen etter at brannbilene hadde forlatt stedet. Foto: Privat

Nødetatene ble kontaktet, og flere brannbiler ankom stedet. Huset tok ikke fyr, men brannvesenet hjalp Flåtsund med å dekke over hullene i taket.

Etter at brannbilene forlot stedet, kunne søstrene Wormdahl fortsette bursdagsfeiringen, til tross for at opplevelsen satte sitt preg.

– Det var skummelt når det kom så nært på, sier Kine Wormdahl.