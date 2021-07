FN-kontor angrepet i Afghanistan

Kampene pågikk fredag i Guzara-distriktet, rundt ti kilometer fra Herat, hovedstad i provinsen med samme navn.

Det er foreløpig uklart hvem som er ansvarlig for skuddene mot FNs kontor.

FNs spesialutsending for Afghanistan kaller hendelsen forferdelig.

– Gjerningspersonene bak dette angrepet må identifiseres og stilles til ansvar, sier Deborah Lyons.

FN mener angrepet ble utført av «elementer som er imot regjeringen» og legger til at kontoret ligger i et området som har vært åsted for harde kamper mellom Taliban og regjeringsstyrkene. FN tilføyer at de er i kontakt med begge parter i krigen for å finne ut hvem som står bak og hvordan angrepet kunne skje.

Talibans talsperson Qari Yousuf Ahmadi sier at FN-kontoret havnet i kryssilden, men at «kontoret er trygt, og de trenger ikke bekymre seg».

Kampene har blitt trappet kraftig opp i Afghanistan siden Taliban gikk på offensiven da USA og Nato startet sin siste tilbaketrekning i mai.

Opprørerne kontrollerer flere hundre distrikter over hele landet. Det gjelder også i Herat-provinsen, der Taliban har erobret grenseoverganger til Iran og Turkmenistan. Kampene som nå pågår i utkanten av Afghanistans tredje største by Herat, har drevet mange familier på flukt, forteller innbyggere fredag.

– Folk er livredde der, sier Abdul Rab Ansari, som har flyktet inn til byen fra Guzara.