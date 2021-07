Slik er OL-veien videre for Norge etter stortap

Etter 23-28-tapet for Tyskland kan Norges håndballherrer forsvinne ut av OL allerede søndag.

– VI har satt oss i en vanskelig situasjon, sier Christian Berge til TV 2 etter kampen mot Tyskland.

Dette er de mest aktuelle forutsetningene før kampen mot Frankrike:

Med minst ett poeng er Norge sikret plass i kvartfinalen. Det kan gi tredje- eller fjerdeplass i puljen som best.

– Det gode er at de fortsatt kan styre sin egen skjebne. Jeg tipper Frankrike ønsker å spare noen, men det betyr også at de som har spilt minst for Frankrike får en god mulighet til å vise seg fram for å kunne få mer spilletid videre i turneringen, forteller TV 2s håndballekspert Bent Svele om kampen mot Frankrike, og legger til:

– Frankrike-kampen er viktig for å få spilt på seg selvtillit inn mot det som forhåpentligvis blir en kvartfinale, og ikke minst ha troen på at vi kan gjøre noe der.

Taper Norge mot Frankrike samtidig som Brasil slår Tyskland med to mål eller til og med seks, er de norske gutta utslått som nummer fem. Dette skjer fordi innbyrdes målforskjell i så fall avgjør i oppgjørene mellom Norge, Tyskland og Brasil.

Norge går videre med tap dersom Brasil ikke tar mer enn et poeng mot Tyskland.

Norge er også videre med tap om Brasil utklasser Tyskland.

– Mest sannsynlig så slår Tyskland Brasil og det beste vi da kan få er en fjerdeplass selv med tap mot Frankrike, sier Svele.

Tabellplasseringene kan også bli avgjort på antall scorede mål.

Frankrike er sikret gruppeseieren før kampen mot Norge.

– Vi har behov for å øke effektiviteten på avslutninger først og fremst fra seks meter. Vi spiller oss til mange sjanser, men effektiviteten er ikke god nok. I tillegg bruker alle spillerne for lang tid med ball noe som gjør at angrepsspillet blir for langsomt. Jeg savner større fart og vilje til å løpe i kontringene for å kunne sette større press på motstanderen, forteller Svele.

Christian O´Sullivan er også tydelig på at dersom det skal bli seier mot Frankrike må håndballgutta opp flere nivå.

– Vi har blitt såpass gode at det ofte ligger på oss selv, men Frankrike er et av de beste lagene her nede og har spilt veldig god håndball. Så vi må opp en del hakk hvis vi skal slå dem i siste kampen, sier O´Sullivan til TV 2.

– Christian Berge må bruke kampen til å finne konstellasjoner som fungerer optimalt sammen både offensivt og defensivt, samt å finne balansen mellom forsvars- og angrepsbytter, slår Svele fast.

Og dersom det skulle bli fjerdeplass og en kvartfinale, kan regjerende verdensmester Danmark stå for tur.

– Hvis vi kommer på fjerde og møter Danmark, så er det ikke noe problem. Da får vi heller prøve å ta dem ut i kvartfinalen istedenfor senere, forteller Magnus Abelvik Rød.