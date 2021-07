Tyskland - Norge 28-23 (14-11)

Håndballherrene fikk det tøft mot Tyskland fredag.

TV 2-ekspert Bent Svele har satt sin karakter på spillerne.

Her er Sveles børs:

Kristian Sæverås 5

Kommer tidlig inn på en straffe. Kommer inn igjen med kun minutter igjen av førsteomgang og varter opp med to viktige redninger. Begynner også bra i andreomgang. Blir noe overaskende byttet ut midtveis i omgangen.

Torbjørn Bergerud 4

Begynner strålende i det norske målet. Faller veldig utover i omgangen og blir byttet ut etter 27 minutter. Kommer inn siste del av andreomgang uten å komme opp på nivået sitt.

Sander Sagosen 6

Tyskerne godt forberedte på Sagosen som får mye oppmerksomhet. Spiller fint fri lagkameratene ved flere anledninger, men sliter med egne avslutninger. Treffer på to av sju skudd de første 30 minuttene. Begynner bra etter pause og lager fem på ni forsøk, men blir altfor alene og må få mer hjelp fra lagkameratene.

Bjarte Myrhol

Landslagskapteinen er inne kun i korte perioder. Merkelig med tanke på fraværet av norsk linjespill. Mulig han har for vondt i skulderen til å spille mer. Ikke nok tid til å bli vurdert.

Petter Øverby 4

Gjør noen gode forsvarsaksjoner, men offensivt kladder det. Får to gode muligheter mot Andreas Wolff og brenner begge i førsteomgang. Treffer bedre etter pause da han setter tre av fire, men klarer ikke å smale forsvaret og stå imot den tyske offensiven.

Magnus Jøndal 5

En mann vi som regel kan stole på. Bommer den første avslutningen, med er sikkerheten selv på de fire neste før pause. En utvisning, i tillegg til en straffe og en kantavslutning, får muligheten til få Norge likt med Tyskland.

Kristian Bjørnsen 5

Et mål fra posisjonen og en kontring han setter de første 30 minuttene. Slipper til den tyske kanten litt for lett ved noen anledninger. Treffer på én av to i andreomgang. Kunne og burde vært brukt mer.

Magnus Gullerud 4

Forsvarsjefen er akkurat det fra start av i kampen. Herlige dueller med playmaker Drux. Treffer på én av to før pause offensivt. Får sin andre utvisning tidlig i andreomgang, men fighter videre til den tredje kommer rett før slutt. Mye å gå på offensivt.

Christian O'Sullivan 5

Som alltid solid bakover. Får ikke pushet nok fart i laget verken i kontringspillet eller i det etablerte angrepsspillet. Langt mer med i andreomgang offensivt.

Harald Reinkind 3

Dette ble ikke kampen for Reinkind selv om han begynner bra. Passiv i satsingene sine, men klarer ikke å sette opp lagkameratene. Får to utvisninger defensivt. Kan mye bedre enn dette.

Magnus Abelvik Rød 5

Kommer inn og begynner med et par tekniske feil. Etter det viser han flere fine aksjoner offensivt. Skaffer to straffer og lager et flott mål. Gode satsinger etter pause og godt samspill med Sagosen og O`Sullivan i perioden vi nesten tar igjen Tyskland. Får en smell i nakken og sitter de siste ni minuttene.

Christian Berge 4

Setter opp et startlag som leverer defensivt fra start. Brenner igjen alt for mange sjanser. Klarer ikke å få opp balltempoet verken i kontringsspillet eller det etablerte angrepsspillet. Han finner heller ikke en gjeng som fungerer sammen selv om han prøver flere ting. Venter for lenge ned sju mot seks, prøver ikke Myrhol som er den mest bevegelige linjespilleren noe særlig offensivt. Ville gjerne sett Tønnessen også når høyre siden ikke leverte bedre enn de gjorde.