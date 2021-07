Fredag anmeldte Volda kommune restauranten MyKitchen for brudd på smittevern, opplyste ordfører Sølvi Dimmen (Sp).

Flere kommuner på Sunnmøre opplever en økning i antall smittede, og en rekke av tilfellene spores tilbake til MyKitchen.

Restauranten brukes vanligvis som bar i helgene, og forrige lørdag var den fylt til randen av festglade gjester. TV 2 har snakket med en kvinne i 20-årene som var til stede på MyKitchen, og som i etterkant selv har fått påvist smitte.

Hun kan bekrefte at de fleste regler som kunne brytes denne kvelden ble brutt. Kvinnen ønsker å være anonym, og går her under navnet «Thea».

– Klatret på takrenner

– Folk satt tett, på fanget og drakk av hverandres drinker. Alt av regler som kunne brytes ble brutt, sier Thea til TV 2.

Thea ankom selv tidlig på kvelden, da stedet ennå ikke hadde rukket å fylles opp. Hun opplyser om at ventilasjonen var dårlig, og tror at det kan ha vært snakk om godt over hundre personer som var til stede.

Basert på Theas forklaring virker det ikke som om personalet hadde kontroll på situasjonen.

– Folk klatret opp takrenner og snek seg inn i lokalene, sier hun.

Det var ikke bordservering, og heller ingen form for registrering av personene som var til stede, utover at de betalte med Vipps. I baren var det salg av brennevin, og derfor 20 års aldersgrense.

– Men jeg så mange mindreårige, sier Thea.

TV 2 har etter gjentatte henvendelser ikke lyktes med å komme i kontakt med MyKitchen.

Har ikke kontroll

Totalt 97 personer har fått påvist koronavirus i Ørsta og Volda i løpet av de fire siste dagene, noe som bekymrer kommunelege i Ørsta, Marte Vaage Øie.

KREVENDE: Kommunelege i Ørsta opplyser om at de ikke har kontroll over smittesituasjonen. Foto: Herman Lersveen / TV 2

– Med så mange smittet og så mange tester som ikke er besvart, forventer vi at smittetallet kommer til å øke ganske dramatisk, sier Øie til TV 2.

Rundt 1500 tester har blitt tatt siden lørdag, og et stort antall av disse forventes det svar på i dag eller i morgen. Øie informerer om at de registrerte tilfellene utelukkende er deltatilfeller.

– Så vi må bare gå ut ifra at det er delta det dreier seg om, sier Øie.

Kommunen er i en krevende smittesporingsprosess, og Øie opplyser om at det tar tid å snakke med hver enkelt og kartlegge nærkontakter.

– Kontroll har vi ikke slik situasjonen er nå, men vi jobber for å få det, forteller hun.

Vurderer strengere tiltak

De fleste smittede er unge voksne i Volda og Ørsta, opplyser kommunelegen. Kommunene vurderer nye tiltak fortløpende, og vil fortsette å gjøre det i dagene som kommer.

– Vi ønsker å ha tillit til at befolkningen følger anbefalingene, og derfor vil vi vente litt med å gjøre lokale tiltak. Men det vil vi selvsagt vurdere, sier Øie.

Tiltakene det da er snakk om, er målrettede tiltak som bruk av munnbind, skjenkestopp og restriksjoner på hvor mange som kan samles. Med koronasituasjonen i resten av landet, kom ikke smitteutbruddet som noen særlig overraskelse for Øie:

– Vi har på en måte ventet på det, det er ikke overraskende. Men vi hadde ikke forventet at det skulle skje akkurat nå.

Kommunene har kommet godt i gang med vaksinasjon, og de som har blitt smittet er stort sett i den aldersgruppen som skulle fått første dose i løpet av denne uken.

Kommunene har foreløpig ikke eksakte tall på hvor mange som er i karantene.