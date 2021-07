Ruud med stålkontroll i semifinalen –sikret sin tredje strake finale

Casper Ruud har levert en strålende avslutning på årets grussesong. Han droppet OL for å delta i tre ATP 250-turneringer på grusen, og det angrer han nok ikke på nå.

Først vant Ruud i Båstad, uken etter gikk han til topps i Gstaad, og i Kitzbühel denne uken har han levert igjen.

For det var aldri tvil om hvem som var best av førsteseedede Ruud og franske Arthur Rinderknech, som er rangert som nummer 91 i verden.

Ruud vant i strake sett med settsifrene 6-3 og 7-6 (9-7) etter tiebreak.

– Det var veldig jevnt mot slutten. Det var mye følelser og nerver involvert. Jeg var utrolig glad for å vinne, sier Ruud i intervjuet vist på VGTV etter kampen.

Nå er altså Ruud klar for sin tredje strake finale på ATP-Touren. Nordmannen er rangert som nummer 14 i verden, og i finalen venter spanske Pedro Martinez som er rangert som nummer 97 i verden.

– Det er ganske rått om han klarer det. Du har Rafael Nadal, Novak Djokovic og de store gutta der som har klart å vinne tre på rad. Bare det å vinne to er ganske rått det også, sa far og trener Christian Ruud til TV 2 på mandag.

Kamputsettelse og Ruud-klasse

Ruud hadde til tider problemer mot svenske Mikael Ymer i kvartfinalen torsdag. Nordmannen mottok legehjelp ved to tilfeller, men dominerte til slutt og vant.

Far og trener, Christian Ruud, kunne tidlig fredag bekrefte til TV 2 at det ikke dreiet seg om noe alvorlig.

Og fredag virket ikke Ruud å være særlig plaget. 22-åringen startet glitrende, og brøt Rinderknech i franskmannens første servegame. Ruud på sin side vant sine to første servegame, og ledet dermed 3-0.

På stillingen 4-1 til Ruud kom et kraftig regnskyll over Kitzbühel som utsatte kampen i nærmere to timer.

Da solen tittet frem igjen over alpebyen fortsatte Ruud den gode trenden, og vant til slutt førstesettet 6-3.

Det andre settet var jevnere. Begge spillerne holdt egne servegame til 6-6, og måtte derfor ut i tiebreak.

I tiebreaket var vi vitne til hele seks brutte server, og stillingen stod igjen 6-6. På stillingen 8-7 til Ruud hadde nordmannen nok en matchball.

Og denne gangen brøt han franskmannens serve og sikret seg sin tredje strake finale.

– Planen er å hvile meg og bli klar for i morgen. Det blir en spennende dag. Det er min tredje strake finale. Jeg håper at jeg kan gjøre det bra, og at det blir en god kamp, sier Ruud.

Ble spurt om Kyrgios

Det har vært et pågående drama mellom australske Nick Kyrgios og Casper Ruud den siste tiden. Kyrgios har vært lettere irritert på nordmannen etter at Ruud slo ham ut av ATP 1000-turneringen i Roma i 2019.

Den siste tiden har Kyrgios rettet kritikk mot Ruud for å spille så mange grusturneringer.

– Hahahaha, dette er klassisk. Casper Ruud, du er en god spiller, men vi vet alle at du stjeler poeng gjennom disse turneringene haha, skrev Kyrgios på twitter.

Kyrgios er kjent for å ikke like å spille på grusen, som regnes som Ruuds favorittunderlag. Og torsdag kom Ruud med et lite stikk tilbake:

What’s his favorite clay court tournament? — Casper Ruud (@CasperRuud98) July 29, 2021

Etter 22-åringens seier torsdag ble han spurt om forholdet til Kyrgios. Da svarte Ruud slik:

– Han kan si det han vil om hvilket underlag han ønsker. Og jeg vil ha min mening. Vi er ikke enige om hva som er det beste underlaget. Det er alt jeg kan si. Vi vet alle at han er en flink og falrig spiller. Alltid vanskelig å møte ham på touren, og det er det, sa nordmannen.