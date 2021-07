Norge kan fullvaksineres tre uker tidligere enn forventet

Norge ligger an til å kunne fullvaksinere den norske befolkningen rundt tre uker tidligere enn antatt.

Statsminister Erna Solberg opplyser til TV 2 fredag ettermiddag at FHIs oppdaterte vaksinekalender viser at Norge ligger an til å kunne fullvaksinere den norske befolkningen om lag tre uker raskere enn den forrige vaksinekalenderen viste.

– Dette er gode nyheter og viktig for den videre gjenåpningen av Norge, sier Solberg.

Hun sier videre at siden forrige vaksinasjonskalender vil vi trolig få over 250.000 ekstra doser fra Moderna og Pfizer i juli og august. Vi får også 70.000 ekstra modernadoser i september.

– Norge jobber hele veien for å få tilgang til flere vaksinedoser. Det vil gjøre at befolkningen vil kunne bli fullvaksinert enda raskere enn dette, sier Solberg.

Fredag har 3.565.349 nordmenn fått første dose av koronavaksine, viser FHIs statistikk, mens 1.800.693 personer har fått andre dose.