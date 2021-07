Gruppeseieren røk for Norge – gikk på smell mot Tyskland

Tyskland - Norge 28-23 (14-11)

Norge stod med to seire, ett tap og fire poeng på sine tre første kamper i årets OL. Christian Berges menn trengte en seier for å henge med i kampen om seieren i gruppe A.

Store deler av det norske laget spiller til daglig i tyske Bundesliga, og var godt kjent med fredagens motstand. Men det var tyskerne som var best fredag.

På ett punkt ledet Tyskland med fem mål i førsteomgangen, men Norge fikk tettet gapet ned til 14-11. I den andre omgangen var melodien den samme, og Tyskland vant til slutt 28-23.

– Jeg er skuffet over at vi ikke klarer å justere underveis, når vi kommer til gode sjanser. Forferdelig svake i linjespillet. Vi har ikke kommet opp på noe optimalt nivå. Periodevis bra, men det er for mye rykk og napp, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Norge ligger på fjerdeplass i gruppen hvor fire lag går videre. På søndag venter Frankrike som har vunnet alle sine kamper.

– Jeg tror kampen i denne gruppen her handler om å prøve å unngå å få Danmark. De andre lagene på halvdelen kan de slå. Sjansene til kvartfinale er store, men vi kan møte det beste laget på den andre siden, sier Svele.

Sjansesløseri

Kristian Bjørnsen åpnet ballet og sørget for at Norge tok ledelsen etter 2 minutter, men etter det tok Norge aldri ledelsen igjen i den første omgangen.

Norge sløste bort flere gode muligheter til å innhente den tyske ledelsen. Og etter 17 minutter ledet Tyskland hele 8-3.

Men etter en bedre norsk periode var ledelsen kortet ned til 12-9 med fem minutter igjen av omgangen.

Like før pause hadde Sander Sagosen muligheten til å tette luken ned til to måls forskjell, men straffekastet ble reddet.

Sagosen stod med to mål på syv skudd, og stillingen var dermed 14-11 i favør Tyskland til pause.

– Jeg syns vi brenner for mange klare sjanser. Det er melodien fra tidligere i mesterskapet også. Vi spiller fin håndball og kommer til gode muligheter, men klarer ikke å sette de i mål, sier Svele.

Tysk dominans

Men i den andre omgangen åpnet Sagosen ved å sette omgangens første mål til 12-14.

Norge klarte å korte ned den tyske ledelsen til ett mål ved flere anledninger, men etter tre kjappe norske tominuttere, så ledet Tyskland igjen med fem mål 21-16.

Men de norske herrene kjempet seg tilbake. Etter tre svært sterke minutter, og en glitrende Sagosen var Norge kun ett mål bak på stillingen 22-21.

Likevel klarte Tyskland å øke igjen. To kjappe mål fra Julius Kuehn sørget for 24-21.

Johannes Bitter var strålende i det tyske målet, og stengte igjen. Og Tyskland økte bare etter dette, og vant til slutt 28-23.

– Vi hadde gode perioder i andreomgang hvor vi treffer periodevis. Men kantspillerne våre som var gode i førsteomgang, har en svak andreomgang. Magnus Jøndal brente straffe, og to fra posisjon - i tillegg til utvisning. Det var hans bidrag i andre omgang, forklarer Svele.

Saken oppdateres!