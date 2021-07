Reagerer på unge kriminelle i dag: – Tuller noen nå, er det kort vei til kniven

Mannen vi har valgt å kalle for Thomas er en del av det kriminelle miljøet i hovedstaden. Han ønsker derfor å være anonym.

Han beskriver et ungt miljø der kriminaliteten har blitt mye mer voldelig.

– Nå går «alle» unge med kniv

– Mange av de unge kriminelle som holder på i dag har blitt farligere, og grunnen til det er at det har blitt en trend å bære våpen, sier Thomas til TV 2.

Han forteller at det å gå med kniv i det kriminelle miljøet har blitt normalisert.

HELSINGBORG, SVERIGE: Politi på plass etter skuddløsning. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB

Da han var yngre i det kriminelle miljøet, kunne det aldri falt ham inn å bære på våpen.

Nå går alle de unge med kniv, ifølge Thomas.

– Tuller noen med dem nå, er det kort vei til kniven.

Sverige og sosiale medier

Thomas mener at de unge tar inspirasjon fra andre europeiske land, som Sverige.

– Du ser tilfeller i Sverige der de kriminelle gir blanke i politiet. Det motiverer dem.

Det hjelper heller ikke at flere blir hektet av volden gjennom sosiale medier, ifølge Thomas.

Han forteller at det skal mye til for at de unge gjengangerne kommer seg ut av miljøet.

– De barna som holder på med dette nå, ser ingen utvei. De har tunnelsyn, forklarer Thomas.

– De er redde

Hanne Amb Hovda er teamleder for Røde Kors og jobber daglig med unge som er på kant med loven. Hun har også sett den alvorlige utviklingen, men hun mener det er mulig å komme seg ut.

REDDE: Mange som kommer til Hovda er redde for miljøet de er en del av. Foto: TV 2

– Noen har nesten gitt opp. De tenker at sånn her kommer det alltid til å være. «Måten jeg kan tjene penger på er ved å være løpegutt eller løpejente», sier Hovda.

Hun tror mange føler at de må bevise seg selv eller tøffe seg for å vise at de ikke er sårbare.

– Men får du dem på tomannshånd, ser du at de er redde for det de står midt oppi.

Røde Kors ønsker å vise unge kriminelle at de kan få en fremtid som ikke involverer kriminalitet.

Hovda sier de fleste som får mulighet til en lysere fremtid, griper den.

Thomas mener at de må hjelpes ut av noen som er i miljøet:

– Hvis du prøver å jage dem, kommer du aldri til å putte noe vett i dem.