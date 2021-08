Det er snart 10 år siden Mazda CX-5 dukket opp for første gang. Interessen rundt den kompakte SUV-en tipper vi mange Mazda-forhandlere ønsker seg tilbake til. Bilen solgte nemlig svært godt her hjemme – og det var tidvis venteliste for å få den levert.

Populariteten var ikke tatt ut av løse luften. Bilen kombinerte det fornuftige og det praktiske. Her var det raust med plass og god framkommelighet, et utseende som var lett å like – og kjøreegenskaper som hintet mot det sporty.

Bilen kunne leveres med både diesel- og bensinmotorer, for- og firehjulsdrift – og uansett manuell- eller automatgirkasse.

Dessuten bød den på det som japanske biler ofte gjør: Mye utstyr som standard. Det gjorde at den ellers folkelige bilen hadde en dose premium-følelse.

CX-5 ble dermed et rimeligere alternativ til biler som Audi Q5, BMW X3 og Volvo CX60.

På bruktmarkedet kan du nå få første generasjon Mazda CX-5 helt ned i 50.000 kroner.

Billige på bruktmarkedet

CX-5 finnes i to generasjoner. Den første som ofte kalles KE, gikk fra 2012 til 2017, og den fikk en liten facelift i 2016. En helt ny generasjon kom fra 2017 og kalles KF.

Man får fortsatt kjøpt den ny. Prisene starter like over 400.000, da med forhjulsdrift. Vil man har trekk på alle fire, øker prisen med nesten 100.000 kroner, for rimeligste utgave.

På bruktmarkedet derimot kan man få CX-5 rimelig. For rundt 50.000 kroner får man biler som krever litt påkost, har gått langt og som er av første årsmodell.

Har man rundt 250.000 kroner å legge i en slik bil får man en 2016-modell, som har gått under 100.000 kilometer. Da bør det fortsatt være mye bil igjen.

Men hvor fornøyde er de som eier og bruker en slik bil i det daglige? For å få svar på det går vi rett til kilden – nemlig vår egen seksjon "Eierne mener". Det er en slags TripAdvisorer for bil, der brukerne legger inn sine erfaringer fordelt på ulike kategorier.

Dette er noe av det norske eiere sier om Mazda CX-5:

Vurderer å bytte

Faksimile fra «Eierne mener».

Denne eieren av en 2015-modell med dieselmotor har kjørt 50.000 kilometer uten problemer av noe slag. Nå ønsker vedkommende å bytte til den nyere modellen som kom i 2017. Et større bagasjerom står på ønskelisten.

– Det er ingen sportsbil, men den er morsom å kjøre på grus og snødekte veier, skriver eieren. Han påpeker som mange andre at bilen lider av mye hjulstøy. Det var faktisk en Mazda-syke i en del år, uansett modell.

Lave verksted- og service kostnader framheves, mens drivstofforbruket beskrives som "midt på fjøla" ...

Totalt blir det 8,6 poeng av 10 mulige i denne anmeldelsen.

Ønsker seg DAB

Faksimile fra «Eierne mener».

– Har god framkommelighet og kjøreegenskaper langt over det som er forventet for en SUV. Jeg prøvde flere konkurrerende modeller før kjøp. Det mener en annen eier, som har en 2014-modell med 2,2-liters dieselmotor.

– Ingen problemer bortsett fra at intercooler-slangen spratt av. Det ble ble fikset på lokal bensinstasjon på 15 minutter, med Mazda mobilitetsgaranti, fortelles det videre i anmeldelsen.

Det gis høy score på både kvalitet / driftssikkerhet og drivstofforbruk, mens det trekkes litt på økonomi og praktiske løsninger. Totalt ender det på 8,0 av 10 poeng her.

Reddet av garantien ...

Faksimile fra «Eierne mener».

– Jeg er svært lite imponert og sannsynlighet for videre kjøp av dette merket er lik null. Slik oppsummerer eieren av en 2013-modell bilholdet sitt. Ikke helt fornøyd, der altså.

Vedkommende har opplevd mer problemer enn de fleste. Det ender med bare to poeng for drivstofforbruk og en treer på kvalitet / driftssikkerhet.

Rust, hjullagre, bremser, drivaksel-mansjetter og aircondition er blant tingene som eieren ikke er fornøyd med. Slikt blir det ikke mye poeng av ...

Men alt er ikke helsvart:



– På glatt føre har den vært helt super. Aldri sittet fast i snø og alle bakker forsert med piggfrie vinterdekk, står det å lese.

Apropos dekk – også i denne anmeldelsen nevnes hjulstøy. Poengsummen her blir kun 5,2 av 10 mulige.

Veldig fornøyd

Faksimile fra «Eierne mener».

Med en poengsum på hele 9,6 av 10 mulige er det liten tvil om at eieren av denne 2018-modellen er godt fornøyd.

Her gis det full pott i samtlige kategorier – unntatt én. Nemlig bensinforbruket. Det er av eieren målt til 0,73 l/mil på sommeren og til 0,76 l/mil på vinteren. For det gis det en åtter.

I alle de andre kategoriene gir han full pott!

Oppsummering

Oppsummert virker de 104 CX-5-eierne som har tatt seg bryet med å legge inn en anmeldelse å være godt fornøyd.

Men det er få anmeldelser med helt full pott, selv om de også finnes.

Det er et par gjengangere som det trekkes poeng for. Den ene er hjulstøy, som veldig mange nevner.

Det andre er feil med sidespeilene.

En del eiere hadde nok også håpet at drivstofforbruket skulle være lavere, mens andre synes det er helt OK. Utover det virker det å være tilfeldig småplukk for det meste.

Noen få eiere har tydeligvis fått mandagsbiler med mange feil og problemer, enkelte har til og med hatt flere motorbytter.

Totalt ender Mazda CX-5 på 8,3 poeng av 10 mulige i gjennomsnitt. De med nyest bil er mest fornøyd, slik det ofte er.

Om vi sammenlikner mot konkurrenter som VW Tiguan og Toyota RAV4 (alle generasjoner samlet) så ender disse på henholdsvis 7,8 og 7,7 av 10 poeng. Her stikker altså Mazda-en av med seieren!

