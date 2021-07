Fikk bilen smadret av stein fra tunneltak: – Millimeter fra tragedie

Grzegorz Mazur var på vei for å hente barna Karolina (19) og Jakub (14) og mormoren deres på Flesland flyplass i Bergen, da det plutselig smalt inne i Trodaltunnelen på E39 i Masfjorden kommune.

Bilen ble smadret av en stein som falt ned fra tunneltaket, men til alt hell kom Mazur fra det uten alvorlige skader. Han var sterkt preget da han fortalte TV 2 om opplevelsen.

– Jeg har hatt ufattelig flaks. Det var snakk om sekunder, og plutselig så jeg ingenting foran meg. Det var mye støv. Jeg kjørte litt frem og sjekket bakover, da så jeg at det ikke lenger var noe tak på bilen. Det var en skremmende opplevelse.

– Tenk at jeg er i live

Mazur forteller at han fikk veldig god hjelp av andre bilister på stedet.

– Det var mange folk utenfor som sjekket om alt var bra med meg. De hentet cola og hjalp meg. Folk var veldig snille.

– Hva tenker du etter å ha sett skadene på bilen?

– Tenk at jeg er i live.

– Har du blitt redd for å kjøre i tunnel etter dette?

– Jeg vet ikke, jeg må prøve. Kanskje jeg har fått mer respekt, men jeg håper det går seg til.

TOTALVRAK: Passasjersiden av bilen ble knust. Foto: Privat

Det var Bergens Tidende som først snakket med Mazur.

– Helt sykt å se

Datteren Karolina forteller til TV 2 at hun ble oppringt av moren da hun, broren og mormoren sto i kø for å koronateste seg ut fra Flesland flyplass.

– Hun sa at vi hadde god tid fordi pappa hadde vært i en ulykke, og at vi ikke måtte stresse med tiden. Heldigvis sa hun at pappa ikke var skadd.

19-åringen fikk så tilsendt en artikkel om ulykken. Da hun så bildet forsto hun plutselig alvoret i situasjonen.

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg trodde ikke det var så ille, bare at det var snakk om litt stein. Men bildet viste jo at hele bilen var ødelagt, og at det eneste stedet som ikke var skadd var akkurat der pappa satt. Det var millimeter fra tragedie, det var helt sykt å se.

SJOKKET: Datter Karolina Mazur ble sjokkert da hun så bildene av farens bil.

Datteren forteller at hun priser seg lykkelig for at de ikke fulgte den opprinnelige planen for hentingen på Flesland. Det var nemlig i utgangspunktet slik at moren og søsteren skulle hente dem.

– I siste øyeblikk ble det til at pappa dro i stedet, og det var egentlig enormt flaks. Hvis ikke hadde det kunnet ende i tragedie, for da hadde det vært flere i bilen.

– Det får meg til å tenke «hva om søsteren min dro, hva om moren min dro». Det eneste stedet steinen ikke traff, var der faren min satt.

Kjørte selv hjem igjen

Etter hvert ble familiefaren kjørt til Flesland av politiet. Der måtte familien vente på leiebil før de kunne kjøre hjem. Det var Grzegorz Mazur som da satte seg bak rattet igjen.

– Han var ganske redd, og så opp i taket hver gang vi kjørte gjennom en tunnel. Jeg synes selv det var skummelt. Han sa det ikke til oss da, for han ville ikke skremme oss, men han fortalte det til oss i dag, forteller datteren.

19-åringen er tydelig på hva hun synes om at torsdagens ulykke kunne skje, og mener Statens vegvesens beklagelse ikke holder.

– Beklage? Man kan ikke beklage noe sånt. Dette kunne endt i tragedie, og da betyr ikke en unnskyldning noe som helst. Pappa kunne dødd, det er ikke godt nok. Det er bare ikke godt nok.

Hun mener dette viser at Statens vegvesen må skjerpe rutinene sine.

– De burde ha sjekket tunnelen bedre, noe sånt som dette burde aldri ha skjedd igjen. Det er helt sykt at noe slik ble oversett, og det virker ikke som de passer godt nok på. Det har vært så mange ras tidligere. De satt en person i fare, nei flere personer i fare.

– Dette kunne ha vært unngått om de hadde passet godt nok på.

Inspiserte tunnelen tre dager tidligere

I etterkant av ulykken beklaget Statens vegvesen steinnedfallet på det sterkeste i en pressemelding. Siste inspeksjon av tunnelen ble gjort i juni/juli i år og den ble sluttført bare tre dager før ulykken.

– Det er voldsomt beklagelig det som har skjedd, og dessverre er det sånn at ulykker kan skje langs veien. Også dessverre sånn som her i en tunnel, der man har fått nedfall av stein, sier Svenn Egil Finden, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen Vest, til TV 2 fredag.



– Statens Vegvesen kontrollerer tunnelene og sjekker geologien der og sikrer tunnelene, men likevel kan slikt skje. Det er også fordi fjellet er bevegelig, og dermed kan det oppstå sprekker i tunneler som man ikke klarer å oppdage, sier han videre.

Konfrontert med at datteren til sjåføren ikke mener en unnskyldning holder, sier Finden at de er åpne for å snakke med familien.

– Det er vegtrafikkloven som gjelder på mange måter, og hendelser kan skje på veien. Vi kan gjerne ta kontakt med sjåføren her og snakke med ham.

– Hva skjer med tunnelen videre nå?

– Det blir jo inspisert der, og det har vært utført en større inspeksjon for å se om det kan være andre steder det kan komme nedfall. Men det er ingenting som tyder på det slik det ser ut nå. Det ble utført en inspeksjon i går og da ble det ikke avdekket noen andre steder med svakheter.

– Alltid når det skjer hendelser pleier vi å gjennom dem og se om det er noe som kan bedres i forbindelse med rutiner og lignende, men det er egentlig en vanlig ting vi gjør og det vil også gjøres her, sier Finden.