Grøvdal til finale: – Jeg merket at det var dytting

Grøvdal passerte egentlig målstreken som nummer seks i heatet, men Francine Niyonsaba fra Burundi ble disket etter målgang. Dermed fikk Grøvdal en av de direkte plassene til semifinalen.

Tiden var uansett god nok til avansement, selv om farten i det første heatet var vesentlig raskere.

31-åringen var oppe blant de fem beste helt til oppløpet, men endte til slutt som nummer seks. Det var en risikabel plassering å havne på, og løperen virket usikker da hun krysset mållinjen. Tiden 14:56.82 var uansett god nok for å ta seg til finale.

Underveis i løpet var det også tidvis kaotiske tilstander i feltet.

– Jeg merket at det var dytting. Jeg måtte være obs hele tiden. Jeg lå mye inne ved listen. Jeg syns det var greit. Jeg prøvde å roe meg ned og ikke bytte posisjoner for ofte, for det er da det skjer. Det var jo et fall bak meg også, sier Grøvdal til TV 2.

Karoline Bjerkeli Grøvdal (midten) under kvalifiseringen på 5000 m på Olympic Stadion i Tokyo. Foto: Lise Åserud

Sportsnyhetene: Se innspurten i videovinduet øverst.

– Jeg prøvde å kalkulere inn så jeg skulle være topp fem. Så er jeg kanskje litt for offensiv med to runder igjen. Jeg fikk det litt på oppløpet. Men jeg hadde gått videre uansett.

En som ikke gikk videre var Eilish McColgan, som plutselig falt langt bakover i feltet uten at det var lett å se hva som egentlig skjedde med briten.

Rask avslutning

Av løperne i feltet var det kun tre utøvere som hadde bedre årsbeste enn Grøvdal før fredagens løp.

På de siste 1000 meterne løp Grøvdal på 2.45. Det gir en god følelse inn mot mandagens finale.

– Det ga gode svar. Da det var tre runder igjen, gikk jeg opp og var offensiv. Jeg vet at jeg er i god form.

I det første heatet vant forhåndsfavoritten Sifan Hassan med tiden 14:47.89.

Treneren: – Karoline har aldri vært i bedre form

Trener Knut Jæger Hansen likte det han så i fredagens løp.

– Karoline har aldri vært i bedre form enn hun er nå. Det ser vi på alle intervaller, og alle øktene hun gjør, sier Knut Jæger Hansen som er utålmodig på å få eleven gjennom intervjusonen.

– Nå handler det bare om å få henne klar til dyst med raske bein på mandag.

– Hva er planen?

– Først nedjogg, så er det isbading. Da er det 10 minutter med beina i 10 grader kaldt vann. Det funker, ler han.

Han tror verdensener Sifan Hassan sammen med etiopiske og kenyanske løperne kommer til å sette stor fart i finalen.

STORFAVORITTEN: Sifan Hassan fra Nederland under kvalifiseringen på 5000 m på Olympic Stadion i Tokyo, Japan under OL Tokyo 2021. Foto: Lise Åserud

– Det blir et helt annet løp. Og Karoline er prisgitt hvordan de legger opp løpet. Det er ikke sånn at hun legger premissene for hvordan farten blir. Men det ser bra ut, og med et litt jevnere løpsopplegg kan dette bli veldig bra.