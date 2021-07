Skogbrann i Stryn – slukningshelikopter på vei

Et skogbrannhelikopter fra Torp er fredag formiddag på vei til Stryn for å slokke ulmebrann. Brannen er i et terreng som er vanskelig tilgjengelig.

Også tirsdag brann det i samme området. Det skriver Fjordingen.

Sigurd Muldsvor i Stryn Brannvesen forteller til samme avis at de har overvåket brannen siden i går, men at det ikke skal være snakk om stor spredningsfare.

– Den brer seg seg sakte og vi vurdere ikke brannen som en stor fare akkurat nå. Det er ikke snakk om et stort område.

Muldsvor sier derimot at kraftig vind kan gjøre at brannen kommer ut av kontroll og at de følger situasjonen nøye.