Christiansen-tirade etter mareritt-OL: – Det er flaut

En revansjelysten Henrik Christiansen startet forsøksheatet på 1500 meter fri sterkt, men stivnet fullstendig.

Dessverre for Christiansen ble det ingen opptur på en siste øvelsen.



Med tiden 15.11,14 ble han nummer sju i sitt heat og var sjanseløs på avansement.



– OL har vært én av ti, sa han til Eurosport.

Han er ikke mindre skuffet når han møter den skrivende pressen kort tid etterpå.

– Jeg dro ikke til OL for å svømme så sakte. Jeg er kjempeskuffet. Det suger. Det er helt jævlig. Det er ikke noe positivt, sier Christiansen som fulgte opp med enda flere ukvemsord av stilen «dritt, møkk og elendig».

– Jeg vet ikke hvorfor det er slik. Jeg har ikke så mange svar. Litt det samme som etter 800. Jeg har ikke noe godt svar, dessverre. Jeg skulle ønske jeg hadde det.

Sprakk

24-åringen startet friskt, og ved 400 meter var han halvsekundet raskere enn da han satte sin norske rekord i 2019. Men utover tapte han hele veien.

Han svømte i mål på 15.11,14 og ble nummer syv i heatet. Det er 26 sekunder senere enn hans norgesrekord på 14.45,35 som han tok i 2019.

Han kan ikke huske å ha hatt en lignende sprekk.

– Fy flate jeg svømte sakte siste halvdel. Det er flaut, slår han fast.

– Jeg bestemte meg for at jeg måtte gå for det, og jeg gjorde slik jeg skulle til halvveis. Så holder det ikke inn i det hele tatt. Jeg får det så jævlig.

Fiasko-OL

Det har vært et skuffende OL for Henrik Christiansen. På favorittøvelsen 800 meter fri kom han seg ikke til finalen.

Tidligere i OL mislyktes Henrik Christiansen på 400 meter fri der han ble nummer 21, to og et halvt sekund over personlig rekord.

– Jeg har ikke hatt et så dårlig mesterskap før, sier Christiansen.

På 1500 meter fri har Christiansen vært i de siste to VM-finalene, samt i Rio-OL i 2016. Han har norgesrekorden i øvelsen på 14:45,35. Den tok han i VM i Gwangju i 2019.