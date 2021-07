Anmelder restaurant etter smitteboom

Flere kommuner på Sunnmøre opplever økende smitte. Ordfører i Volda kommune, Sølvi Dimmen, forteller til TV 2 at de har bestemt seg for å anmelde restauranten MyKitchen.

Ålesund kommune har meldt om 48 nye smittetilfeller denne uken. Det er det høyeste tallet kommunen har opplevd på en uke i løpet av pandemien.

Ålesund setter foreløpig ikke inn nye tiltak, men opprettholder gult nivå i barnehagene og skolene.

Kommunene Ørsta og Volda har de siste tre dagene registrert 81 smittede.

Flere av smittetilfellene har blitt sporet tilbake til restauranten MyKitchen i Volda sentrum.

Nå forteller ordføreren at de velger å anmelde restauranten.

Video er årsaken

– Vi er i en prosess hvor vi skal anmelde dette forholdet. Jeg vet ikke om anmeldelsen er sendt allerede, men den skal sendes i dag, sier ordfører i Volda kommune, Sølvi Dimmen (SP).

Møre og Romsdal politidistrikt forteller til TV 2 at de fredag klokken 11.30, ikke har mottatt noen anmeldelse fra kommunen.

– Hvorfor velger dere å anmelde?

– De opplysningene som har kommet fram i media er årsaken til at vi velger å anmelde. Vi har ikke fått noen direkte henvendelser, men vi har sett videoer fra utestedet som er oppsiktsvekkende. Derfor har vi bedt politiet om å undersøke saken videre.

MyKitchen er først og fremst en restaurant, men blir også brukt som bar og utested i Volda.

– Situasjonen er heftig. Nå må vi alle ta dette på alvor og holde oss hjemme.

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med restauranten fredag, men har foreløpig ikke fått svar.

MyKitchen har holdt stengt etter smitteutbruddet. Det samme har restauranten Christian Gaard bygdetun på Trandal i Ørsta kommune, fordi en av deres ansatte som var på jobb mandag og tirsdag, senere testet positivt.

Også Ørsta kino og treningssenteret Aktiv i Ørsta holder stengt.

Sliter med sporing

Volda og Ørsta har lenge hatt lave smittetall gjennom pandemien. Men kunne torsdag mellom om til sammen 61 nye smittede.

Da smitten brøt ut hadde ikke kommunene kapasitet på deres felles teststasjon. Teststasjonene er nå bemannet opp, men fremdeles har de utfordringer med kapasiteten ved smittesporingen.

– Vi er ikke gjennom, vi har ikke klart å kontakte alle nærkontakter enda, forteller kommuneoverlege i Ørsta, Marte Vaage Øie.

Kommunene ber alle som ønsker å teste seg om å ta gjøre det digitalt. Koronatelefonen har ikke kapasitet til å ta i mot bestillinger.

Kommunene har heller ikke tall på hvor mange som sitter i karantene. For å unngå at smitten sprer seg til risikogruppene, stenger kommunene nå sykehjemmene for besøk.

– Det er veldig mange nærkontakter som ikke er i karantene. Det er et stort sprik mellom antall nærkontakter og antall i karantene.

Kommunene håper å klare å få ned smittetallene innen to uker, men er ikke sikre på om de vil lyktes.

– Vi frykter at det vil ta lenger tid på grunn av problemer med kapasiteten.