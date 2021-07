Røde Kors: Slik skal leteaksjonen etter meteoritten foregå

Jakten på Norges 17. meteoritt pågår for fullt i Finnemarka.

Fredag startet en omfattende leteaksjon for å finne rester etter den uvanlig store meteoren som lyste opp himmelen over store deler av Norge natt til søndag.

Det dreier seg om et område av Finnemarka i Lier, nærmere bestemt mellom Gjevlekollen og Neverkollen.

Frivillige har møtt opp for å delta i letingen. Foto: Live Marie Hagen Wold/TV 2

Områdeleder Christian Hollie for Søndre Buskerud Røde Kors Hjelpekorps sier at de ser leteaksjonen som en gest til lokalbefolkningen. De bruker samme metodikk som når de leter etter savnede personer.

Systematisk

– Vi organiserer dette systematisk, deler opp området i segmenter og sender ut folk i disse segmentene, sier Hollie til TV 2.

Norsk meteornettverk forteller til TV 2 at de opplever en ekstrem interesse for meteorittjakten.

Meteoritt-ekspert Morten Bilet sier at det kan bli tøft å finne noe, men han har på ingen måte gitt opp håpet.

Været i søndre Buskerud fredag er godt, men grunnet mye regn på Østlandet de siste dagene er det trolig fortsatt bløtt på bakken.

Områdelederen i Røde Kors sier at meteorittjakten vil pågå så langt det lar seg gjøre. De frivillige som har møtt opp, deles inn i grupper sammen med Røde Kors-mannskapene.

– Segmentene er ikke veldig store, de er på 500 ganger 600 meter, og det er åtte stykker av dem. Men det er kupert terreng og mye myr. Det blir spennende, sier Hollie.

Det søkes med digitale kart og nettbrett. 14 personer fra Røde Kors skal fordeles på lag sammen med frivillige deltakere som har møtt opp i Trolldalen i Lier kommune.

Hvorvidt de finner meteoritten er imidlertid fortsatt uklart.

– Vi håper å finne noe. Men ligger den i en myr, for eksempel, så finner vi den ikke, sier Hollie.

Trolig bare et par kilo stor

Det er vanskelig å si hvilken stand meteoritten vil være i. Den kan ha blitt knust til mange titalls mindre biter i atmosfæren.

– Det er ikke garanti for at vi lykkes, men jeg håper vi gjør det, sier forsker Agata Krzesinska ved Geologisk institutt på Universitetet i Oslo, som også har møtt opp.

Hun forklarer at alle meteorer som lander på jorda er et svært verdifullt materiale, ettersom de er en kilde til informasjon om hvordan andre planeter er satt sammen. Det har kun vært om lag 20 tilfeller globalt av at meteoritter danner ildkuler i atmosfæren.

– Norsk meteornettverk beregnet at meteoren var på om lag 100 kilo da den kom inn i jordas atmosfære. Den har trolig mistet mye masse i atmosfæren, slik at bare et par kilo kom hele veien ned til bakken, sier Krzesinska.

– Trodde det var fyrverkeri

Harald Lesteberg er blant dem som har tatt turen for å delta i leteaksjonen, sammen med Richard og Eli Lesteberg With.

– Vi innser at det er vanskelig å finne, men det er spennende å være med på det, sier Harald Lesteberg.

Richard, som snart fyller 13 år, forteller at han hørte smellet fra meteoritten. Først dagen etter visste han hva som hadde skjedd.

– Jeg lå i senga og prøvde å sove, og plutselig smalt det. Jeg trodde det var fyrverkeri, sier han til TV 2.

Eli Lesteberg With sier at de har planlagt å bruke noen timer av fredagen til å være med på letingen.

– Vi er jo veldig heldige med været, så vi ser frem til turen, sier hun.