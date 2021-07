Stemples som bitter: – Det oser svette

Det koker i OL-bassenget etter at detronisert mester sa hva han mente.

På vei ut av pressekonferansesalen blir Ryan Murphy konfrontert med om han ikke ødelegger det store øyeblikket til gullvinneren.

– Jeg er lei meg for at du føler det slik, svarer Murphy til journalisten, mens han forsvinner ut.

Murphy har nettopp gjort sitt på pressekonferansen som medaljevinnere under OL i Tokyo må være med på.

SØLVVINNER: Ryan Murphy med medaljen. Foto: Attila Kisbenedek

Svømmeren er ingen fersking i en slik sammenheng. Han vet at det han sier vil bli plukket opp. I Rio-lekene i 2016 var 26-åringen med på tre slike, alle ganger med gull rundt halsen.

Verdensrekordholderen på 100 meter rygg vant spesialdistansen, men også den som er dobbelt så lang og var med på amerikanernes olympiske mesterlag på 4x100 meter medley i Brasil.

Kritisk

I Tokyo har han måtte nøye seg med bronse på 100-meteren, mens pressekonferansen som nå skaper bølger var etter at han tok sølv på 200 meter rygg.

– Når jeg får spørsmål som det, så får jeg 15 tanker i hodet, og 13 av dem vil gjøre at jeg havner i trøbbel, sa Murphy etter å ha blitt spurt om han tror startfeltet er rent.

– Jeg prøver ikke å bli fanget i det. Det er en stor mental lekkasje for meg å gå gjennom året og vite at jeg er i en konkurranse som sannsynligvis ikke er ren.

Rylov svarer at han er ren og at han alltid har vært for en dopingfri idrett.

– Ryan kan tenke det han gjør og si hva han sier. Jeg vil ikke leve i fortiden, jeg vil leve i fremtiden og tiden vil vise, sier den doble olympiske mesteren.

Rylov vant også 100-meteren foran landsmann Kliment Kolesnikov.

Utestengt. Eller ikke?

Bakgrunnen for spørsmålet er at gullvinner Jevgenij Rylov er russisk. Russland er utestengt fra lekene, men utøverne kan fremdeles konkurrere for Den russiske olympiske komité (ROC).

– Folk som vet mye mer enn meg om situasjonen tok den avgjørelsen de gjorde. Det frustrerer meg. Jeg trener for å bli den beste svømmeren jeg kan bli, så jeg har ikke tid til å bli involvert i den situasjonen, men det er en situasjon.

Bronsevinner Luke Greenbank fra Storbritannia ga Murphy støtte i at det trolig er utøvere som doper seg på startpallene i Tokyo. Det bidrar til at situasjonen er blitt en snakkis i Tokyo Aquatics Centre – og ellers i OL-miljøet.

Den amerikanske svømmeren er ikke den eneste som reagerer her i Tokyo. Roeren Megan Kalmoe skriver på Twitter at det er en «ekkel følelse» at ROC og duoen Vasilisa Stepanova/Jeljena Orjabinskaja tok sølv i finalen hun selv deltok i.

SØLVVINNERE: Vasilisa Stepanova/Jeljena Orjabinskaja smiler. Foto: Lee Jin-man

Velformulert svar

Den russiske olympiske komitéen slår tilbake på smått poetisk, men svært spisst vis i en uttalelse der de slår fast at dette handler om at noen ikke har lært seg å tape.

– Det er engelskspråklig propaganda som oser verbal svette i Tokyo-varmen. Fra munnen til utøvere som er såret etter å ha blitt slått. Vi vil ikke trøste dere. Tilgi dem som er svakere. Gud er deres dommer. For oss er han en hjelper.

Russland ble straffet for systematisk doping gjennom flere år og dømt til ikke å kunne delta i OL og VM i fire år. Straffen ble senere redusert til to år og er langt på vei bare en symbolsk straff.

Heller ikke i Norge er alle fornøyde med det. Etter at de norske sandvolleyballgutta tapte for Russland sa trener Kåre Mol til blant andre TV 2.

– Det er bare irriterende å tape for russerne, eller «ROC» som de heter. Den lille straffen de skal få, skal de pinadø få.