Pickupene har i årtier vært bestselgere i USA. I tilleggg til å brukes som nyttekjøretøy i ordets aller retteste forstand av mange firmaer og etater «over there», er de også ufattelig populære hos privatpersoner.

Særlig på den amerikanske landsbygda går det mange slike biler. De har gjerne samme funksjon som en stasjonsvogn eller SUV her hjemme. Det regelrett kryr av dem – og amerikanerne elsker biltypen. Gjerne med en stor V8-bensinmotor bak en massiv grill.

Man behøver derfor ikke være rakettforsker for å tenke ut at om man kan klare å redusere drivstofforbruk og dermed utslippet fra biltypen, så kan det virkelig monne ...

Bygger på Hummer-teknologien

Den tanken har naturligvis noen tenkt. La oss bare slippe katta ut av sekken: Pickupene blir elektriske de også. Enten vi liker det eller ei ...

Bort med tradisjonell V8-er og gromlyd – inn med batteri og lydløs elmotor. Hummer har allerede varslet sin gjenkomst som nettopp elbil. Fords legendariske F-serie får sin egen elektriske pickup, Lightning. En bil vi har omtalt flere ganger og som du kan lese mer om her:

Det måtte jo bare komme. Det har vel strengt tatt ikke et spørsmål "om", men "når".

Vi nevnte Hummer, som er et merke under GM-paraplyen, sammen med blant annet Chevrolet, GMC og Cadillac. Den nye Hummeren vil bli en relativt kostbar luksus-pickup med høy show-faktor.

Som nevnt er pickupene langt på vei et praktisk redskap for mange amerikanere. Veien er derfor ikke lang for hente over den elektriske Hummer-teknologien og putte denne over i bil med "arbeidsklær og vernesko". En som man ikke behøver å være så redd, for og som både tåler og er beregnet på noe tøffere bruk, enn Hummeren i "finstasen".

Les mer om den nye, elektriske Hummeren her:

Kan komme i 2023

Og naturligvis er det akkurat det som kommer til å skje. Enkelt og genialt. Man kan dermed selge disse billigere og nå ut til langt flere amerikanere. For alt tyder på at de også i framtiden vil både drikke Cola, gå med cowboyhatt – og ikke minst å kjøre sine kjære pickup-trucks.

GM-sjef Mary Barra bekreftet tidligere i vår planen og hadde tro på at dette kunne bli en ny volummodell.

Videre er det bekreftet at bilene skal bygges ved GMs Detroit-Hamtramck fabrikk. En fabrikk som nå forresten er omdøpt til Factory Zero. Det sier vel heller ikke så rent lite om hvilken vei utviklingen går.

Om bilene kommer som Chevrolet, GMC, eller begge deler er ennå ikke avklart, etter det vi erfarer. Det som i midlertid er avklart er at det skal bygges en lukket varebil / kassebil på samme rammekonstruksjon. Det gjelder jo å utnytte mulighetene.

Kommer i 2023

Når det gjelder batteristørrelse, ytelser og rekkevidde er den enn så lenge kun spekulasjoner og lite håndfast å hente. Vi kommer så klart tilbake til dette når det endelig bekreftes.

Også her hjemme har de amerikanske pickupene mange tilhengere. Dette er nok nyheten mange av dem helst ikke ville hatt.

De første elektriske pickupene fra GM er ventet å dukke opp i løpet av 2023. Så gjenstår det å se om amerikanerne vil fortsette å kjøpe dem, selv om de går på strøm og ikke bensin.

Video: Slik blir den nye elektriske Hummeren