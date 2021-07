Den blodig lekkasjen fikk kontrollørene til å reagere

Statens vegvesen gjennomfører en rekke kontroller av kjøretøy. Her handler det både om det tekniske og om at sjåførene har alt det formelle i orden.

Målsetningen er å luke ut farlige kjøretøy og førere og dermed øke trafikksikkerheten langs veiene.

Vegvesenet kontrollerer også for å sikre bransjens konkurransevilkår, for å bevare vegkapitalen og av miljøhensyn.

Det finnes egne stasjoner for å gjøre slike kontroller – men også mobile enheter.

Nylig gjennomførte en av de sistnevnte en kontroll på E6 på Tangen utenfor Oslo – og fant flere kritikkverdige punkter på de tunge kjøretøyene de kontrollerte.

Blant annet en blodige lekkasjer.

Statens vegvesen sin mobile enhet hadde kontroll av 16 tunge kjøretøy. Det ga flere bruksforbud/avskiltinger. Foto: Statens vegvesen

Lite delikat

16 tunge kjøretøy ble kontrollert – noe som resulterte i ni kjøreforbud/avskiltninger, to anmeldelser og ett kjøretøy med skriftlige mangler.

Blant annet var det et lite delikat og illeluktende problem: Lekkasje av blodig vann fra fisketransport. Dette er smeltevann fra is til kjøling av fisk som ofte er iblandet blod.

Når det renner ut går det utover både veibane og naturen. Det kan også treffe biler og trafikanter, noe som selvsagt ikke er særlig hyggelig.

Da kontrollørene oppdaget dette - ble det bruksforbud

Her var det defekte hjulbolter, noe som førte til et løst hjul på en semitrailer. Foto: Statens vegvesen.

Bruksforbud

Slike lekkasjer medfører bruksforbud til det har sluttet å renne fra lasten. Dette løste føreren ved å senke temperaturen i lasterommet. Med lavere temperatur blir det mindre smeltevann.

To førere ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Begge ble anmeldt for sju forhold hver, for å ha alt for lite hvile.

De to førerne kjørte flerbemanning og tok døgnhvile i passasjersetet, mens lastebilen kjørte. Dette er ikke tillatt. Lastebilen må stå i ro når det er hvile.

