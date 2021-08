Norges eldste OL-utøver: – De tror at jeg er lagleder

I 1975 debuterte han som konkurranserytter. Nå er Geir Gulliksen på plass i OL i Tokyo. 61-åringen nyter tilværelsen i utøverlandsbyen, og har allerede skrevet historie som Norges eldste OL-utøver.

– Jeg har med sønnen min som hestepasser. Når vi går rundt sammen her, så tror de at han er utøver og jeg lagleder. Så det er litt morsomt, sier Geir Gulliksen til TV 2.

Sønnen Johan-Sebastian Gulliksen og datteren Victoria kriget med faren om en OL-billett, men det er Gulliksen senior som får representere Norge i Tokyo.

– Blir de overrasket over at det er du som er utøver?

– Ja, mange blir det. Det er ikke så mange sporter du kan delta i når du er på min alder.

Far Geir Gulliksen, sønn Johan Sebastian Gulliksen og datter Victoria Gulliksen kjemper om samme ol-plass til OL i Tokyo i juli/august 2021. Bildene er tatt ved Stall Gullik Ridesenter i Drammen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Bronse røk da hesten testet positivt

Det er ikke Gulliksens første OL. 61-åringen deltok i OL i Beijing i 2008 og tok bronse, men da ble det norske laget diskvalifisert fordi hesten til Tony André Hansen testet positivt for doping. Da røk bronsemedaljen.

– Det som er tragisk er at hvis vi hadde dagens regler, så hadde vi beholdt medaljen den gangen. Grunnen til at vi ble tatt er fordi det var en spray som ble sprayet på et hestedekke for at hesten ikke skulle bite på det. Ved at det stoffet aldri har vært testet før, så var det ingen grenseverdi – som gjorde at uansett verdien, bare det var et tall, ville gi en positiv test, forteller Gulliksen og legger til:

– Så med dagens regler hadde vi beholdt medaljen. Og det er veldig bittert å tenke på.

LADET OPP: Geir Gulliksen noen uker før OL. Her med sin tidligere topphest Edesa S. Banjan, ettersom OL-hesten allerede var sendt av gårde mot Tokyo. Foto: Beate Oma Dahle

75 skal bli til 30

Hesten Quatro er på plass i Tokyo etter en lang reise med mellomlanding i Dubai. Etter flere blod- og urintester, ser Quatro bra ut, ifølge Gulliksen.

Tirsdag skal rytteren ut i sin første OL-konkurranse siden 2008. Allerede i første konkurranse skal 75 ryttere bli til 30. For 45 stykker blir altså finaledrømmen knust.

– Det er vanvittig. Det er 60 prosent. Det tror jeg er den største skrekken for alle rytterne. Selv den største favoritten kan få et feilskjær og ryke ut. Så det tror jeg er den største angsten for alle rytterne å komme blant de 30.

Og Gulliksen er klar på at han har like gode sjanser som alle de andre, men:

– Du må ikke bare ha en god dag, men en veldig god dag.

I finalen nullstilles alt.

– Da er du ferdig med det første og alle muligheter er åpne. Da er det bare å trå til og håpe på det beste. Jeg tror det er viktig å ikke tenke på medalje, men heller fokusere på det jeg kan påvirke. Så kan vi telle opp til slutt og se om det holder.